Meloni e Von der Leyen a Lampedusa, gli sbarchi continuano

L'emergenza migranti a Lampedusa non accenna a placarsi. Gli sbarchi vanno avanti senza sosta, mentre aumenta la rabbia dei residenti, ieri scesi in strada contro l'ipotesi di una tendopoli sull'isola. Nella mattina di oggi, domenica 17 settembre, la premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen sono attese sull'isola, dove dovrebbero visitare anche l'hotspot.

Meloni e Von der Leyen a Lampedusa

Dopo l'arrivo all'aeroporto Meloni e von der Leyen, accompagnate del Prefetto di Agrigento Filippo Romano e dal Presidente della Regione siciliana Renato Schifani, andranno nella struttura di contrada Imbriacola, che dopo i trasferimenti di centinaia di migranti, via nave, ospita circa 2.000 persone. Quella della presidente della Commissione europea sarà una visita di poche ore per toccare con mano l'emergenza che l'isola sta vivendo in questi giorni. Le due leader, che dovrebbero arrivare a metà mattinata a Lampedusa, andranno al molo Favaloro, assediato in questi giorni dai tanti barchini degli sbarchi autonomi visti attendere in fila. I due presidenti terranno dichiarazioni congiunte alle 11.20 presso l’aeroporto dell’isola, rende noto Palazzo Chigi.

Continuano gli sbarchi sull'isola

È stata una notte d sbarchi, un via vai continuo di barchini con a bordo anche donne e minori soccorsi dalle motovedette di Capitaneria di porto e della Guardia di Finanza. Nelle ultime 24 ore sono stati 20 gli sbarchi di migranti sull'isola di Lampedusa. Solo nelle ultime ore sono arrivate 133 persone su tre diverse imbarcazioni. Questa mattina sono 1.950, i migranti presenti all'hotspot di Lampedusa. In mattinata è prevista la partenza di 640 migranti con la nave Veronese diretta a Catania.

"Nessuna tendopoli a Lampedusa"

Intanto, l'ipotesi tendopoli è stata smentita attraverso una nota dalla Croce Rossa: "Contrariamente ad alcune notizie di stampa diffuse tra ieri e oggi, la Croce Rossa Italiana non sta allestendo nessuna tendopoli a Lampedusa. Inoltre non è nei programmi della Croce Rossa l’attivazione di tendopoli su un’isola che continua a vedere un grande spirito di collaborazione tra la Cri e la comunità locale, verso la quale la Croce Rossa sta mettendo a disposizione anche dei servizi. L’unico centro gestito dalla Cri sull’isola, come noto, è l’hotspot di Contrada Imbriacola, all’interno del quale stamattina ci sono circa 1.500 persone e sono previsti trasferimenti in giornata".

