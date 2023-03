Meloni sente al telefono Zelensky: "Va perseguita una pace giusta"

Mentre la guerra imperversa in Ucraina e nel giorno in cui il presidente russo Vladimir Putin riconosce il colpo inferto all'economia russa dalle sanzioni occidentali, continua il dialogo diplomatico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il leader di Kiev, questa volta, ha avuto un colloquio telefonico con la premier Giorgia Meloni. Al centro della conversazione, la fiducia nella diplomazia e nel sostegno del governo italiano a Kiev.

Dopo la visita di Meloni a Kiev del 21 febbraio scorso e l'intervento nelle aule del Parlamento italiano del 21 marzo scorso alla vigilia del Consiglio europeo, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha espresso gratitudine all'Italia, ricordando la forte motivazione dell'esercito ucraino e ribadendo la fiducia nella capacità di respingere gli attacchi della Russia a difesa dell'integrità territoriale dell'Ucraina, "anche grazie all'assistenza degli Stati occidentali, compresa l'Italia". Meloni e Zelensky - si legge nella nota di Palazzo Chigi a proposito del colloquio - hanno parlato della necessità di perseguire una "pace giusta".

I due leader hanno anche affrontato il tema della Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina prevista per il 26 aprile, annunciata lo scorso 10 marzo dal ministro degli Esteri Antonio Tajani ai ministri degli Esteri del G7. L’obiettivo della conferenza di aprile è presentare alle autorità di Kiev un quadro chiaro e articolato dell’offerta del Sistema Italia - si legge in una nota della Farnesina -, anche alla luce dell’interesse manifestato dal nostro settore privato a partecipare alla ricostruzione dell’Ucraina. L’Italia intende quindi essere protagonista dello sforzo di ricostruzione del Paese, in particolare in settori quali infrastrutture e trasporti, agribusiness, energia e digitale.

Alla Conferenza non ci sarà Zelensky. A rappresentare il governo di Kyiv arriverà a Roma Denys Shmyhal, il primo ministro ucraino. Quest'ultimo potrebbe essere accompagnato da Oleksandr Kubrakov, ministro delle Infrastrutture con deleghe per la ricostruzione del paese.