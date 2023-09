Chi riceverà oggi un messaggio di allarme sullo smartphone: di cosa si tratta e cosa fare

Nuovo test oggi, 19 settembre, per il sistema di allarme pubblico nazionale IT-alert. Promosso dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, serve a informare in modo tempestivo i cittadini in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. I test non avvengono in tutta Italia nello stesso momento. Oggi arriverà un messaggio di allerta a chi si trova in Basilicata, Lombardia e Molise e nelle aree limitrofe. Si andrà avanti fino a ottobre secondo un preciso calendario. Le date regione per regione, cosa viene inviato sui nostri telefoni e cosa fare.

IT-alert: il calendario dei test

Il sistema di allarme pubblico è già stato sperimentato in Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria, Emilia Romagna, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia e Umbria. Adesso i nuovi test. Oggi come detto tocca a Basilicata, Lombardia e Molise. Le altre date:

21 settembre Lazio, Valle d'Aosta e Veneto;

26 settembre Abruzzo e Provincia Autonoma di Trento;

27 settembre Liguria;

13 ottobre Provincia Autonoma di Bolzano.

Quando scatta l'IT-alert

IT-alert è ancora in fase di sperimentazione. Per adesso riguarda solo alcune tipologie di eventi. Dalla Protezione civile spiegano che "non viene utilizzato in quelli a elevata incertezza, fortemente localizzati o con un margine assai breve di prevedibilità o di evoluzione". Quando sarà operativo, sarà impiegato per:

maremoto generato da un sisma;

collasso di una grande diga;

attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli;

incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica;

incidenti rilevanti in stabilimenti;

precipitazioni intense.

Il messaggio di emergenza sul telefono cellulare

Nel messaggio, inviato normalmente intorno alle 12, si legge: "AVVISI DI EMERGENZA. IT-alert. Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.IT-alert.IT e compila il questionario". Lo stesso testo sarà riportato in lingua inglese.

Il suono che accompagna la ricezione del messaggio è diverso dalla normale suoneria. I messaggi IT-alert viaggiano attraverso cell-broadcast. Ogni dispositivo mobile connesso alle celle delle reti degli operatori di telefonia mobile, se acceso, può ricevere un messaggio "IT-alert". Il cell-broadcast funziona anche in casi di campo limitato o in casi di saturazione della banda telefonica. I dispositivi non ricevono i messaggi IT-alert se sono spenti o se privi di campo e potrebbero non suonare se con suoneria silenziata.

Non è necessario scaricare App specifiche per ricevere i messaggi IT-alert, ma in alcuni casi potrebbe essere necessaria una preventiva verifica della configurazione del dispositivo come nel caso sia stato effettuato il ripristino di un back up o se si sta utilizzando una vecchia versione del sistema operativo.

IT-alert dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. Si affianca ai sistemi di allarme già esistenti anche a livello locale.

Cosa fare quando riceviamo il messaggio di emergenza IT-alert

I cittadini dovranno esclusivamente leggere il messaggio e compilare un questionario che sarà in forma assolutamente anonima. Nessun dato personale di chi riceve il messaggio viene in alcun modo trattato (raccolto, archiviato, consultato). Il sistema è unidirezionale (dall'operatore telefonico al dispositivo) e non consente di ricevere alcun tipo di dato di ritorno o feedback dai cellulari raggiunti. Ciò significa che nessun dato personale di chi riceve il messaggio viene trattato in alcun modo dal Dipartimento della Protezione Civile e dall’operatore telefonico di riferimento.

