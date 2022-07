Fa più caldo della famosa estate del 2003?

L'estate del 2022 potrebbe essere addirittura più calda della famosa e rovente estate del 2003, ricordata come la peggiore estate di sempre in Italia. Nel nostro paese si registrano temperature eccezionali dal mese di maggio che probabilmente dureranno ancora, anche ad agosto. L'ondata di caldo non sta riguardando solo l'Italia, ma anche gran parte dell'Europa occidentale, con temperature che non si vedevano da molti anni a latitudini anche elevate. Alcuni osservatori ed esperti hanno ricordato la famosa estate del 2003, in cui le temperature sono arrivate anche a 4 gradi sopra la media del periodo. L'estate del 2003 è stata la peggiore di sempre per l'Italia, ma anche per diverse nazioni d'Europa: si stima abbia causato la morte indiretta di almeno 18mila persone solo in Francia e in Italia. Ci sono alcune analogie tra l'estate del 2022 e quella del 2003 che potrebbero farci capire come potrà andare nelle prossime settimane: l'estate del 2022 batterà quella del 2003? Today ne ha parlato con Andrea Colombo di 3bMeteo.

Quanto faceva caldo nell'estate 2003

L'estate del 2003 è memorabile soprattutto per le temperature massime toccate, da record: tra queste i 41.1°C a Firenze, 40.7°C a Trento, 40.4°C a Milano centro, 40.2°C a Grosseto, 39.2°C a Brescia, 39.5 a Bologna, 39.7°C a Sondrio. In generale, le temperature massime da maggio ad agosto 2003 furono anche oltre i 4 gradi superiori alla media.

"L'attenzione mediatica nei confronti dei cambiamenti climatici era differente e l'ondata di caldo dell'estate 2003 venne percepita come qualcosa di improvviso, un fulmine a ciel sereno - ha detto a Today Andrea Colombo di 3bMeteo - L'intensità fu eccezionale, non solo in Italia ma anche in Europa (in Francia ad esempio): non si erano mai viste temperature così elevate".

Qual è l'estate italiana più calda di sempre

Nel complesso, l'estate del 2003 è stata descritta come la più calda di sempre, ma l'estate del 2022 potrebbe essere anche peggiore. Manca ancora il mese di agosto per saperlo, ma alcuni record, o anomalie marcate, insieme alle proiezioni per il prossimo mese fanno pensare che questa estate del 2022 batterà quella del 2003. Si possono intanto fare dei paragoni utili a capire meglio la situazione: "Il paragone regge, perché fin ora gli esperti sono concordi sul dire che ci sono delle similitudini - ha detto Colombo di 3bMeteo a Today - Ora come allora, le temperature sono sopra la media in diverse zone d'Italia".

Nel 2003 maggio fu molto caldo, giugno fu da record, a cui seguirono un luglio normale e un agosto da record. L'andamento fin ora è simile, in attesa dei dati di agosto, ma le proiezioni dicono che agosto 2022 potrebbe essere straordinariamente caldo".

Cosa cambia tra l'estate del 2003 e quella del 2022

L'estate del 2003 è stata annoverata come straordinaria ed eccezionale, ma l'estate del 2022 ha anche delle criticità in più, in attesa di sapere se sarà addirittura peggiore. "Nel 2022 sta piovendo molto meno rispetto al 2003 - sottolinea Colombo - Ci furono diversi temporali al Nord, molti di più rispetto a ora e l'accoppiata attuale caldo-siccità non è minimamente paragonabile".

Maggio 2022 è risultato il secondo maggio più caldo di sempre, di pochissimo dietro a quello del 2003, mentre giugno 2022 è risultato il secondo giugno più caldo di sempre immediatamente dietro al 2003 ma lo scarto estremamente ridotto tra le anomalie sulle regioni centrali e meridionali fa ritenere pressoché sovrapponibili le due situazioni. Riguardo luglio, anche se i dati non sono consolidati, 3bMeteo fa notare che il 2022 è stato peggiore.

Tornando alle similitudini, le condizioni che hanno portato a temperature così elevate, per così tanto tempo, nel 2003 e anche in questa estate del 2022 sono, in generale, sovrapponibili. "La condizione primaria è una circolazione generale atmosferica bloccata, non modificabile nell'arco di 3 mesi - ha precisato Colombo - che garantisce un blocco alimentato da aria subtropicale, quindi calda. La persistenza di questa configurazione è comune alle due estati e ha permesso alle temperature di restare alte per diverso tempo e alle perturbazioni di girare alla larga dall'Italia". Dopo la lieve flessione di questi giorni, ad agosto le proiezioni parlano di una nuova ondata di caldo, con temperature anomale e sopra la media: "Dal 4-5 agosto torneremo sui 35-36 gradi con il ritorno dell'alta pressione" ha detto Colombo. Tra qualche settimana scopriremo dunque se davvero questa estate, del 2022, sarà la peggiore estate italiana di sempre.