L'Italia rovente, temperature di oltre 50 gradi: martedì l'apice del caldo

L'Italia da bollino rosso vista anche dallo spazio. L'Agenzia spaziale europea (ESA) ha condiviso un'animazione che mostra il rapido incremento delle temperature lungo tutta la nostra penisola e responsabile del grande caldo di queste ultime ore. Realizzata con dati degli strumenti della missione "Sentinel-3" del programma Copernicus, l'animazione fotografa dallo spazio come tra il 9 e il 10 luglio 2023 la temperatura del suolo dell'Italia abbia raggiunto picchi di 47 gradi in Puglia e in Sicilia. Tra i versanti orientali dell'Etna sono state registrate temperature terrestri anche di oltre i 50 gradi centigradi.

L'Agenzia spaziale europea spiega come quello che è stato rilevato dai satelliti sia la temperatura del suolo, che è diversa da quella dell'aria: "Vale la pena di notare - chiariscono nella nota che accompagna la mappa del caldo in Italia il 9 e il 10 luglio - la differenza tra la temperatura dell'aria e la temperatura della superficie terrestre. La temperatura dell'aria, indicata nelle nostre previsioni meteorologiche giornaliere, è una misura di quanto è calda l'aria al di sopra del suolo. La temperatura della superficie terrestre invece è una misura di quanto calda è effettivamente la superficie terrestre al tatto".

Quanto mostra l'ESA sono gli effetti di Cerbero, un anticiclone proveniente da sud che ha alzato le temperature di tutto il nostro paese. Al momento la più alta temperatura mai registrata in Europa risale all'agosto del 2021: 48 gradi centigradi rilevati a Florìdia, in provincia di Siracusa. Secondo l'ESA c'è una buona probabilità che questo record sarà infranto entro la fine dell'estate.

Intanto c'è una data da tenere a mente: quella di martedì prossimo, 18 luglio, giorno in cui si delinea un evento meteo estremo. Le proiezioni meteo indicano una persistente ondata di calore che spingerà le temperature massime a oltre 40 gradi in molte località italiane. Uno scenario infernale anche perché non sarà isolato ma il culmine di una lunga fase in cui il promontorio dell'anticiclone africano garantirà tempo stabile sul bacino mediterraneo, richiamando aria bollente dal deserto del Sahara.

Il picco di calore sarà statisticamente fuori norma rispetto alle serie storiche. In alcune zone del Centro Sud Italia si potranno registrare temperature ben oltre il 40 gradi, con picchi di 50 gradi nelle aree interne della Sardegna. Dopo uno studio pubblicato su Nature che indica l'Italia come il paese europeo dove più di tutti si muore per il caldo, è bene ricordare le famose precauzioni per affrontare la stagione estiva: restare idratati, mangiare molta frutta e verdura ed evitare di uscire nelle ore più calde della giornata.

