Giorgia Meloni: "Spero che Michela Murgia riesca a vedere il giorno in cui non sarò più Presidente del Consiglio"

L'intervista con cui Michela Murgia ha parlato della sua malattia, un carcinoma renale al quarto stadio, ha fatto il giro dei media già dalle prime ore di oggi. "Ho cinquant'anni, ma ho vissuto dieci vite" ha raccontato al Corriere della Sera nel corso di un dialogo che ha spaziato tra passato, presente e futuro, tra la sua vita privata che presto contemplerà il matrimonio ("Lo Stato" - ha spiegato - "alla fine vorrà un nome legale che prenda le decisioni, ma non mi sto sposando solo per consentire a una persona di decidere per me. Amo e sono amata, i ruoli sono maschere che si assumono quando servono"), la convivenza con il cancro che non considera una lotta "perché non mi riconosco nel registro bellico". E poi l'attualità e la politica.

E proprio a questo proposito: "Spero solo di morire quando Giorgia Meloni non sarà più presidente del Consiglio. Perché il suo è un governo fascista. Ricordatemi come vi pare. Non ho mai pensato di mostrarmi diversa da come sono per compiacere qualcuno" ha detto la scrittrice sarda parlando della premier che, poco ha, ha voluto esprimerle la sua solidarietà con un post social.

"Apprendo da una sua lunga intervista che la scrittrice Michela Murgia è affetta da un bruttissimo male. Non l'ho mai conosciuta e non ho mai condiviso le sue idee, ma voglio mandarle un abbraccio e dirle che tifiamo per lei" si legge su Instagram a corredo di una foto di Michela Murgia: "E io spero davvero che lei riesca a vedere il giorno in cui non sarò più Presidente del Consiglio, come auspica, perché io punto a rimanere a fare il mio lavoro ancora per molto tempo. Forza Michela!".