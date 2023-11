Migranti, nel 2023 picco di arrivi in Ue. Oltre 147mila le persone sbarcate in Italia

Nel periodo gennaio-ottobre 2023 gli arrivi irregolari di migranti nell'Ue sono stati quasi 331.600, in aumento del 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Si tratta del picco più alto dal 2015, come viene sottolineato nell'ultimo aggiornamento fornito da Frontex, l'Agenzia europea di frontiera. Con 143.613 migranti sbarcati, la rotta del Mediterraneo centrale (quella che vede l'Italia come punto di arrivo) è la più battuta e ha fatto registrare un incremento del 68% rispetto all'anno precedente.

Frontex sottolinea però che a ottobre anche su questa rotta c'è stato un calo del 50% su base mensile. La seconda rotta più attiva è quella dei Balcani con 97.300 arrivi tra gennaio e ottobre, in calo del 22% rispetto al 2022 "in gran parte a causa delle politiche più restrittive in materia di visti" specifica l'Agenzia europea.

Per la rotta del Mediterraneo occidentale (tra l'Africa e la Spagna) sono invece passati "solo" 12.232 migranti nei primi 10 mesi del 2023, con una flessione dell'8%; a questi però vanno aggiunti altri 27.700 attraversamenti irregolari registrati sulla rotta dell'Africa occidentale (quella che va dai Paesi subsahariani alle isole Canarie). Si tratta del numero più alto mai registrato dal 2009, ossia da quando Frontex ha iniziato a raccogliere i dati. Nel mese di ottobre lungo questa rotta c'è stata una vera e propria impennata di arrivi con più di 13mila attraversamenti registrati. Altri 45.122 arrivi, in aumento del 24% rispetto al 2022, sono stati registrati tra Grecia e Turchia (rotta orientale).

Dietro i freddi numeri c'è una tragedia umanitaria spaventosa che non fa quasi più notizia: secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni nel 2023 nel Mediterraneo sono scomparse 2.468 persone, la maggior parte al largo delle coste tra il Nord Africa e l'Italia.

I numeri dei migranti sbarcati in Italia

Quanto all'Italia secondo i numeri del Viminale, dal 1° gennaio 2023 al 14 novembre 2023 sono sbarcati sulle nostre coste 147.239 migranti. Nello stesso periodo del 2022 erano stati 92.881 e nel 2021 "solo" 59.069. Tra le persone arrivate 17.807 hanno dichiarato di provenire dalla Guinea, 16.757 dalla Tunisia e 16.757 dalla Costa d'Avorio. Seguono Bangladesh, 10.853, ed Egitto, 10.476.

Intanto, a causa delle condizioni meteo-marine eccellenti, sono ripresi in gran numero gli arrivi a Lampedusa: più di 1.200 persone hanno toccato terra in oltre venti differenti sbarchi nelle ultime 24 ore. Non è impossibile che a fine anno il numero di migranti sbarcati arrivi a sfiorare o addirittura a superare quota 160mila, anche se il record del 2016 (181.436) resta comunque lontano.

