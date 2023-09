Con cinquemila euro i migranti possono evitare i Cpr

Non sono formalmente centri detentivi, ma il lessico e le misure che vengono via via predisposte non fanno associare sicuramente i tanto evocati Cpr (i centri di permanenza per i rimpatri) alla parola "accoglienza". Se durante lo scorso consiglio dei ministri la premier Giorgia Meloni aveva sollecitato la costruzione di nuovi centri di permanenza e rimpatrio isolati e "lontano dai centri abitati", nel nuovo decreto firmato dal ministro dell'Interno Piantedosi, spunta una nuova peculiarità, destinata a fare discutere e infiammare nuovamente la polemica politica.

Si tratta di una sorta di "cauzione" che il migrante, che ha presentato ricorso contro il rigetto della sua domanda di asilo, può versare per non essere trattenuto nei Cpr. La somma da versare è di quasi 5mila euro (4.938, per la precisione). Si tratta di una sorta di "garanzia finanziaria" che viene trattenuta per circa 4 settimane. In quel lasso di tempo lo straniero dovrà dimostrare di avere un alloggio adeguato, mezzi di sussistenza e di essere in possesso della somma sufficiente per effettuare il rimpatrio.

Il provvedimento, si legge nel decreto, si applica a chi è nelle condizioni di essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura alla frontiera e proviene da un Paese sicuro.

E salgono le perplessità sul profilo di costituzionalità delle nuove disposizioni che creano, di fatto, una sorta di discriminazione sulla base del censo. Le nuove misure sono indirizzate inoltre nei confronti di persone che, formalmente, sono sottoposte a un regime di detenzione amministrativa pur non avendo commesso formalmente nessun reato. Una specificità tutta italiana sulla quale molte associazioni umanitarie protestano da tempo.

