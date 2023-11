Migranti, cosa c'è davvero nel protocollo Italia-Albania: il testo

Si articola in quattordici punti l'accordo tra i governi di Italia e Albania per la gestione dei flussi migratori annunciato tra sorrisi e strette di mano dalla premier Giorgia Meloni e dal suo omologo Edi Rama. Il punto focale è la creazione di due centri ad hoc, sorgeranno in Albania ma con giurisdizione dell'Italia che sosterrà anche le spese.

La premier parla di "Una soluzione innovativa, di respiro europeo", le opposizioni bollano il piano come "irrealizzabile" e la Commissione europea chiede di conoscere i dettagli dell'intesa. Vediamo meglio i punti dell'accordo.

A cosa serve l'accordo Italia-Albania

Nel protocollo si sottolinea che Italia e Albania ritengano "necessario intensificare la collaborazione nell'ambito della gestione dei flussi migratori, anche in considerazione della vicinanza geografica e della comunanza di interessi e di aspirazioni", "certi delle azioni da intraprendere per la prevenzione dei flussi migratori illeciti e della tratta degli esseri umani e, nel contempo, per garantire la tutela dei diritti dell'uomo".

L'accorso "è finalizzato a rafforzare la cooperazione bilaterale" tra i due Paesi "in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quello europeo", si legge nell'articolo 2 del testo.

Quanto dura e in cosa consiste l'accordo Italia-Albania

Palazzo Chigi ha precisato che il protocollo d'intesa "non si applica agli immigrati che giungono sulle coste e sul territorio italiani ma a quelli salvati in mare, fatta eccezione per minori, donne in gravidanza e soggetti vulnerabili".

I migranti sbarcheranno a Shengjin e l'Italia si occuperà delle procedure di sbarco e identificazione e realizzerà un centro di prima accoglienza e screening. A Gjader realizzerà una struttura modello Cpr per le successive procedure.

L'accordo resta in vigore per 5 anni. "Salvo che e - si legge - una delle due parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovare il protocollo, questo è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 5 anni".

L'ordine e la sicurezza all'interno dei centri di competenza italiana mentre il perimetro e i trasferimenti saranno controllati e gestiti dell'Albania.

Le aree in cui verranno costruiti i centri saranno concessi dall'Albania a titolo gratuito mentre la costruzioni dei centri sarà a carico dell'Italia. Sarà di competenza delle autorità italiane anche istituire "le strutture sanitarie al fine di garantire i servizi sanitari necessari" nei centri in Albania.

Le autorità italiane si impegnano perché il "trattamento" delle persone all'interno delle strutture "rispetti i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo, conformemente al diritto internazionale".

Le strutture potranno ospitare massimo 3000 persone e saranno gestite dalle "competenti autorità" italiane "secondo la pertinente normativa italiana ed europea" e "le controversie" che possono nascere tra tali autorità e i migranti "sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana". Nel caso cui venga meno il "titolo di permanenza nelle strutture" l'Italia "trasferisce immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese", a proprie spese. La permanenza dei migranti nei centri in Albania "non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dall vigente normativa italiana".

"Per assicurare il diritto alla difesa, le parti consentono l'accesso alle strutture previste dal presente protocollo agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, nei limiti previsti dalla legislazione italiana, europea e albanese applicabile".

