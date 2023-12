I centri dei migranti in Albania costeranno all'Italia 650 milioni di euro

Arrivano maggiori dettagli sui costi per finanziare i centri per migranti da realizzare in Albania, secondo l'intesa siglata tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l'omologo Edi Rama: oltre 142 milioni di euro nel 2024, quasi 645 in cinque anni, che si aggiunggerebbero ai circa 90 milioni di spesa già dettagliati nella bozza approvata in Consiglio dei ministri. La somma monstre è nel testo del disegno di legge per la ratifica del protocollo con Tirana che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha firmato nella giornata di ieri 19 dicembre, autorizzando così la presentazione alle Camere.

Si tratta di una cifra molto alta che il governo italiano ha deciso di utilizzare per delocalizzare in Albania un numero sicuramente irrisorio di migranti soccorsi in alto mare dalle navi italiane. Numero che non raggiungerà mai i 36mila all'anno.

La somma supera le previsioni del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023. Qualche settimana fa, il ministro degli Esteri Antonio Tajani prometteva che alla fine sarebbero stati impegnati "meno di 200 milioni". C'è ora da affrontare il nodo della battuta d'arresto per l'accordo sui migranti che l'Italia ha siglato con l'Albania. La Corte costituzionale di Tirana ha accolto due ricorsi presentati dall'opposizione del Partito democratico di Sali Berisha e ha sospeso le procedure di ratifica in Parlamento dell'accordo.