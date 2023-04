Peschereccio assale barca per rubare motore: bimba di 4 anni cade in mare e muore

C'è una nuova piccola vittima dei viaggi della speranza verso l'Europa. Una bimba di quattro anni sarebbe annegata in zona Sar maltese. A raccontarlo ai soccorritori di guardia costiera e guardia di finanza sono stati 34 migranti, tratti in salvo ieri mentre si trovavano su un barchino in ferro di 7 metri partito da Sfax. Secondo il racconto dei superstiti l'equipaggio di un peschereccio tunisino avrebbe cercato di rubare il motore del barchino, causando la caduta in acqua della piccola. Il suo corpo non è stato ancora ritrovato.

Non è la prima volta che nel canale di Sicilia si registrano furti di motore dei barchini, carichi di migranti, in navigazione. Già lo scorso 26 marzo, un natante di 7 metri con a bordo 42 persone venne trovato alla deriva e senza motore. A detta dei migranti, un peschereccio tunisino li aveva abbordati e alcune persone, verosimilmente facenti parte dell'equipaggio, avevano rubato il motore. Impossibile escludere che numerosi altri episodi del genere si siano verificati in passato.

Le partenze dalla Tunisia si susseguono. Due giorni fa la guardia nazionale di Tunisi ha comunicato di aver trovato in mare 210 corpi in soli 10 giorni. Tutte vittime di diversi naufragi al largo di Sfax, Kerkennah e Mahdia, che la guardia costiera tunisina ha rinvenuto dal 18 al 27 aprile 2023. Le persone morte sarebbero tutte originarie di vari paesi dell'Africa subsahariana. Soprattutto grazie ai finanziamenti di Ue e Italia, le partenze dalle coste tunisine verso l'Europa sono state per lo più bloccate, per anni. Ma adesso, il "tappo" della Tunisia sembra saltare, inasprendo la pressione migratoria nel Mediterraneo in direzione dell'Europa, con il tragico carico din nuove tragedie in mare. Ve lo abbiamo raccontato qui.

Nella sola giornata di ieri sono sbarcate 373 persone a Lampedusa.