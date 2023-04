Il barcone alla deriva con 100 migranti: "Stiamo affondando"

È ancora emergenza migranti nel Mediterraneo centrale. Un'imbarcazione con a bordo oltre 100 persone si trova in una situazione di estrema difficoltà al largo delle coste libiche. Il barcone sarebbe alla deriva e rischia di affondare, come confermato da Alarm Phone su Twitter: "Questa mattina siamo stati chiamati da 110 persone su un gommone. Hanno detto che la loro barca sta affondando e temono il peggio". L'ong fa sapere di aver provato a segnalare il caso alle autorità, ma senza successo: "Finora, non siamo riusciti a contattare la Guardia costiera libica su nessuno dei loro numeri. Serve un soccorso ora".

Ancora sbarchi in Italia

Nel frattempo proseguono gli sbarchi a Lampedusa, dove in poche ore sono giunti 209 migranti, portando a 374 persone il numero complessivo degli arrivi in appena 24 ore. In 43, tra cui 12 donne e 3 minori, sono stati soccorsi da una motovedetta dell'assetto Frontex: erano su un barchino in ferro alla deriva a circa 13 miglia dalle coste dell'isola. Sono stati, invece, gli uomini della Capitaneria di porto a intercettare le tre carrette del mare con 37 (tra cui 8 donne), 41 (tra cui 5 donne) e 33 (tra cui 7 donne e 8 minori) migranti.

Un morto a Lampedusa

Un'emergenza che non sembra fermarsi e che continua a provocare vittime. Nella notte al molo Favaloro di Lampedusa è giunto anche il cadavere di un uomo. Durante le operazioni di soccorso il barchino in ferro di circa 8 metri su cui viaggiavano 56 migranti si è capovolto. Probabilmente alla vista dei soccorritori le persone a bordo si sono spostate causando il naufragio della carretta del mare. Gli uomini della Guardia costiera sono riusciti a trarre in salvo 55 persone, tra cui 11 donne e 4 minori, ma per un uomo non c'è stato nulla da fare.

C'era anche una bimba di 4 anni tra i migranti finiti in mare dopo che il barchino su cui viaggiavano si è ribaltato al largo di Lampedusa durante le operazioni di soccorso. La piccola, recuperata dagli uomini della Capitaneria di porto insieme ad altre 54 persone, è stata condotta nel Poliambulatorio per ricevere le necessarie cure. Adesso è fuori pericolo e sta bene.