Hotspot al collasso, la strategia del governo per gestire i migranti

Niente nuovi grandi centri di accoglienza, ma il potenziamento degli hotspot esistenti anche per decongestionare quelli che sono più soggetti al sovraffollamento, a iniziare da Lampedusa. Questa la linea del governo sul tema migranti. La strategia è stata illustrata nel corso della riunione straordinaria della Conferenza delle Regioni e delle province autonome con i ministri dell'Interno e della Protezione civile, Matteo Piantedosi e Nello Musumeci, insieme al commissario per l'emergenza immigrazione Valerio Valenti.

Si parla di "modello dell'accoglienza diffusa" rispetto a quello dei grandi centri. Gli hotspot di Sicilia e Calabria dovrebbero invece essere ampliati. Basti pensare che il sovraffollamento per la struttura di Lampedusa, ad esempio, sembra quasi la norma. Nei giorni scorsi sono state superate anche le tremila presenze, con una capienza prevista di circa 400.

Si pensa poi all'avvio di un tavolo tecnico per il coordinamento permanente tra il Commissario per l'emergenza immigrazione e le Regioni sul tema dei flussi migratori. Ci saranno successivamente, secondo quanto proposto dal Viminale, anche dei tavoli singoli con ciascuna regione. Dal Viminale filtra il giudizio di un "confronto costruttivo, che si è svolto all'insegna della assoluta collaborazione istituzionale".

"Lo stato di emergenza - ha sottolineato Musumeci al termine della riunione - è la naturale, inevitabile conseguenza di un flusso migratorio mai registrato nel passato. Facilitare gli interventi sul territorio per consentire un'accoglienza diffusa in un contesto normativo semplificato è una priorità per ridurre disagi e promiscuità alle migliaia di migranti affluite sulle nostre coste. Abbiamo buoni motivi per ritenere che le 40 mila persone sbarcate in appena quattro mesi sono solo un antipasto rispetto ai flussi che potremmo registrare fra qualche mese".