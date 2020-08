Migranti, Conte fa il duro (e imbarazza il Pd): "Non possiamo vanificare gli sforzi fatti"

"Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare e che i risultati dei sacrifici" compiuti per arginare l’epidemia di coronavirus "siano vanificati da migranti che tentano di sfuggire alla sorveglianza sanitaria. Dobbiamo essere duri, inflessibili". Sull’immigrazione il presidente del Consiglio Giuseppe Conte cambia registro e promette la linea dura. A preoccupare il governo, o almeno il premier, è l’improvvisa impennata di migranti in arrivo dalla Tunisia. Sono infatti di nazionalità tunisina più di 5.800 migranti arrivati in Italia dal 1° gennaio ad oggi, a fronte di 14.438 arrivi. Numeri ancora bassi se paragonati a quelli del 2015 o del 2016, ma comunque preoccupanti se consideriamo che l’emergenza coronavirus non è ancora alle spalle.

"Stiamo collaborando con le autorità tunisine - ha aggiunto Conte -, è quella la strada. Io stesso ho scritto al presidente tunisino una lettera. Sono contento che abbia fatto visita ai porti per rafforzare la sorveglianza costiera. Dobbiamo contrastare i traffici e l'incremento degli utili da parte dei gruppi criminali che alimentano questi traffici illeciti. Dobbiamo continuare in questa direzione e intensificare i rimpatri".

Non è la prima volta che sul tema dell’immigrazione Conte promette fermezza. Già all’inizio della sua avventura di governo con la Lega prometteva ad esempio di mettere “fine al business dell'immigrazione cresciuto a dismisura sotto il mantello della finta solidarietà”. Il Conte 2 è forse un po’ meno estremo nei toni, ma la sostanza è la stessa. Ad essere cambiati però sono i suoi compagni di viaggio. E sul tema dell'immigrazione - e sul rischio che il virus arrivi dalle frontiere – nel Pd non la pensano proprio come il premier.

Solo ieri, in un’intervista al Corsera, il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia (Pd) rimarcava che "il 75% dei positivi sono italiani, contagiati da altri italiani" . "Quanto ai positivi stranieri salvati in mare - aveva aggiunto Boccia -, vengono tutti sottoposti a test e tamponi e molti di loro ripartono immediatamente".

Migranti, altri 200 migranti sbarcati a Lampedusa

Intanto a Lampedusa proseguono gli sbarchi. Sono all'incirca 200 i migranti, quasi tutti tunisini, arrivati nelle ultime ore. Alcune imbarcazioni sono arrivate direttamente sulla terraferma altri sono stati soccorsi dalla Guardia costiera. Sono oltre 900 i migranti all'hotspot di contrada Imbriacola.

La nave per ospitare i migranti in quarantena

Intanto a Porto Empedocle è arrivata la nave quarantena 'Azzurra' inviata dal governo per ospitare i migranti che arrivano sull'isola delle Pelagie. La grande nave, da settecento posti, stando a quanto annunciato venerdì scorso dal vice ministro dell’interno, Vito Crimi, è destinata a stazionare nelle acque dell’isola dove, prima dell’imbarco dei migranti ospiti nel vicino hub gestito dalla Croce rossa, deve essere sottoposta alle verifiche della commissione, presieduta dal comandante della Capitaneria di porto il capitano di fregata, Gennaro Fusco. L’ispezione servirà a certificare l’idoneità della nave per il trasporto dei passeggeri con il sistema di isolamento protetto.

Lancio di oggetti a Porto Empedocle, i migranti tentano la fuga

E a Porto Empedocle la situazione è molto tesa. Come riferisce AgrigentoNotizie, si sarebbero registrate nuove fughe di migranti dalla tensostruttura che ospita le persone sbarcate. A partire dall'una e mezza di stanotte e anche nella tarda mattinata di oggi, una quarantina di immigrati hanno scavalcato le recinzioni della struttura e si sono allontanati nel tentativo di far perdere le loro tracce. Alcuni di loro sono però già stati rintracciati. In mattinata alcuni migranti esagitati avrebbero inoltre lanciato oggetti contro i carabinieri. Al momento non si registra nessun ferito.