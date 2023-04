La Sicilia "sommersa" dagli sbarchi

È ancora emergenza sbarchi in Sicilia. Nella giornata di ieri, domenica 16 aprile, sono arrivati circa mille migranti provenienti dalle coste africani, e altre centinaia sono attesi tra oggi e domani. Circa 600 persone sono approdate tra Catania e Augusta dopo essere state soccorse dalla Guardia costiera nel mar Ionio a oltre 130 miglia coste della Sicilia sud orientale. In 111 a bordo di un'unità Frontex sono approdati ieri sera nella città etnea, dove sono attesi altri 200. In 300, invece, hanno raggiunto nella notte il porto commerciale di Augusta.

Schifani: "Sicilia sommersa dagli sbarchi"

Un'emergenza confermata dalle parole del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani: "L'emergenza esiste, la viviamo in Sicilia già da un mese, da quando siamo stati 'sommersi' da migliaia di sbarchi. Migliaia di persone hanno invaso l'hotspot di Lampedusa che può accogliere solo alcune centinaia di migranti. La Regione ha fatto la sua parte e ha dato una mano, abbiamo fatto in modo di far arrivare coperte, scarpe, viveri in collaborazione con il ministero dell'Interno. Il problema esiste, mi spiace che in questo frangente possano esserci delle polemiche di carattere politico. È sotto gli occhi di tutti come ci si trovi di fronte a una situazione straordinaria. Alla straordinarietà bisogna rispondere con una mobilitazione e delle scelte straordinarie. Devo elogiare tutta la popolazione della mia regione, da Lampedusa a Pozzallo e altri, che dimostrano sempre un grande spirito di solidarietà. La Sicilia è una terra solidale che non si è mai sottratta". Intervistato da Tgcom, Schifani ha colto l'occasione per fare i migliori "auguri" a Valerio Valenti, capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, ora stato nominato commissario delegato allo stato di emergenza per i migranti. Una nomina non senza polemiche, visto che l'intesa non è stata firmata da quattro regioni a guida Pd.

Valenti commissario per l'emergenza migranti

Il neo commissario delegato per lo stato d'emergenza migranti, il prefetto Valerio Valenti - che è il capo del dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno -, domani sarà a Lampedusa. A poche ore dalla nomina, fatta con un'ordinanza a firma del capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, Valenti, il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa e il questore Emanuele Ricifari torneranno sulla più grande delle isole Pelagie. È prevista una visita all'hotspot di contrada Imbriacola, una riunione in Comune e poi un incontro con tutte le autorità.

Compito del nuovo commissario, in linea generale, è coordinare le attività volte all'ampliamento della capacità del sistema di accoglienza, con particolare riferimento agli hotspot. Valenti è anche chiamato a individuare le migliori soluzioni per assicurare - e questo dovrebbe essere il motivo della visita a Lampedusa - un servizio continuativo di trasporto marittimo e aereo, da parte di vettori appositamente individuati, dagli hotspot ai territori dove ci sono centri e strutture. Due degli emendamenti approvati negli scorsi giorni al decreto migranti prevedono per Lampedusa un collegamento marittimo in più, rispetto al traghetto di linea, per garantire il trasferimento stimato di almeno 400 migranti al giorno, per un totale di 2.800 persone a settimana e di avvalersi, fino al 31 dicembre 2025, della Croce Rossa per la gestione dell'hotspot di contrada Imbriacola "al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza".

Altre due imbarcazioni in pericolo

Due barchini con a bordo circa 30 persone ciascuno sono stati segnalati da Alarm Phone in area Sar Maltese. "La mancata assistenza di Malta mette a rischio 60 vite", dice l'ong in contatto con i due gruppi in difficoltà. Secondo l'organizzazione non governativa le autorità de La Valletta si rifiuterebbero di ordinare un'operazione di soccorso. "Il tempo sta peggiorando rapidamente. I soccorsi sono necessari ora". La prima imbarcazione segnalata da Alarm Phone, rimasta senza carburante, sarebbe partita dalla Cirenaica sabato scorso.

"Sea Bird 2 l’ha localizzata e segnalata a un mercantile che ha dato la disponibilità a recarsi sul luogo, ma la Mrcc maltese gli ha intimato di procedere verso la sua rotta", dicono dalla Life Support di Emergency, che sabato ha concluso il salvataggio di 55 persone e che si sta dirigendo al porto assegnato di Marina di Carrara. La nave umanitaria ha segnalato alla Mrcc italiana la propria disponibilità a intervenire. "Abbiamo ricevuto la risposta di procedere verso il porto assegnato di Marina di Carrara senza cambiamenti di rotta", dicono dall'ong, spiegando di aver segnalato la propria disponibilità anche alla Mrcc maltese senza avere risposta. "Chiediamo che queste persone vengano assistite il prima possibile e rinnoviamo la nostra disponibilità alla Mrcc italiana e maltese per intervenire: non possiamo lasciare che si consumi l’ennesima tragedia evitabile in questo tratto di mare", dice Emanuele Nannini, capomissione della Life Support.