La nave ong costretta a 100 ore di navigazione per sbarcare 69 migranti

Sempre più dura la vita per le navi ong che salvano vite umane in mezzo al Mediterraneo. "Dopo il salvataggio di oggi, le autorità italiane ci hanno assegnato La Spezia come luogo di sbarco. Questa città dista circa 100 ore di navigazione dalla nostra posizione attuale". Lo sfogo sui social è di Medici Senza Frontiere, dopo il soccorso con la Geo Barents di 69 persone fra cui 25 minori e 9 donne. Erano a bordo di un gommone in acque internazionali vicino alla Libia. "Perchè farli sbarcare a La Spezia quando ci sono porti idonei molto più vicini?", chiede Msf, che ribadisce: "Si va contro il diritto marittimo internazionale".

L'ultimo salvataggio di migranti

Si è trattato di un salvataggio complesso. Il gommone carico di migranti in difficoltà, l'intervento della motovedetta della cosiddetta Guardia costiera libica, persone in acqua, l'equipaggio della nave Ong insultato e minacciato dai libici. "State lontani o spariamo". Così la guardia costiera libica risponde via radio all'equipaggio a bordo della nave di Medici senza frontiere che si stava avvicinando all'imbarcazione in difficoltà in acque internazionali. "Mentre ci avvicinavamo per aiutare le persone e portarle in salvo - dicono dalla Geo Barents - hanno minacciato di sparare".

??? Our team has just witnessed the #LibyanCoastGuard intercepting a boat in distress located in international waters.

?? As we approached the boat to rescue people and bring them to safety, we were threatened with being shot if we stayed in the area. pic.twitter.com/jqFczjx5a5 — MSF Sea (@MSF_Sea) January 24, 2023

Le navi Ong nel 2022 hanno salvato "solo" una minima percentuale dei migranti approdati in Italia da inizio anno (vedi grafico poco sotto): tutti gli altri vengono soccorsi da motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza, che trasferiscono poi uomini, donne e bambini nei porti italiani (quelli vicini, siciliani e calabresi). Le navi Ong invece vengono invece indirizzate a porti distanti centinaia di chilometri: è diretta conseguenza del decreto fortemente voluto dal governo Meloni per limitare i soccorsi delle imbarcazioni umanitarie sulla rotta del Mediterraneo centrale.

L'ultimo decreto varato dal governo delinea infatti un "codice di condotta" per le navi ong: stop al trasbordo dei naufraghi (cioè quando una nave più piccola compie un soccorso e poi trasferisce su una nave più grande i naufraghi per continuare a operare altri soccorsi) e ai soccorsi multipli (a meno che non siano richiesti dalle autorità della zona Sar). Obbligo di chiedere il porto di sbarco all’Italia immediatamente dopo aver effettuato il primo salvataggio, possibilità per i migranti di chiedere asilo direttamente a bordo delle navi straniere e non nel Paese di primo approdo. Le ong devono poi chiedere "nell’immediatezza dell’evento l’assegnazione del porto di sbarco" che, si legge nella norma, deve essere "raggiunto senza ritardo per il completamento dell’intervento di soccorso". Per chi viola le regole c'è un sistema sanzionatorio di natura amministrativa, in sostituzione del vigente sistema di natura penale; sono previste multe da 10mila fino a 50mila euro (per il comandante e per l’armatore). Prevista anche la confisca della nave per due mesi. Analoghe sanzioni si prevedono qualora il comandante e l’armatore della nave non forniscano le informazioni richieste dall’autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniformino alle indicazioni impartite da quest'ultima.