Lampedusa tra sbarchi e trasferimenti: ancora migliaia di migranti sull'isola

Sbarchi e trasferimenti. Vanno avanti così le giornate a Lampedusa. L'isola ha registrato una serie quasi ininterrotta di arrivi di migranti con l'hotspot strapieno e momenti di tensione tra ospiti e forze dell'ordine. Mentre il tema migranti riesplode e agita gli schieramenti politici, chi è in prima linea tenta di fronteggiare la situazione.

Sbarchi e trasferimenti abbiamo detto. Sono 135 i migranti giunti, con tre diverse imbarcazioni, sull'isola nelle ultime ore. Due natanti sono stati agganciati dalla guardia di finanza nelle acque antistanti l'isola, l'altro - con 39 persone - è riuscito invece direttamente ad arrivare sulla costa. I gruppi sono arrivati al molo Favarolo dove avviene il triage sanitario.

Allo stesso tempo si procede con i trasferimenti. "All'hotspot ci sono circa 4.200 presenze. La situazione è sicuramente complessa e, gradualmente, stiamo cercando di tornare alla normalità. Nonostante le criticità, abbiamo cercato di distribuire brandine alle persone per non fale dormire all'addiaccio, abbiamo fornito a tutti cibo e fatto la distribuzione della cena e anche nella giornata di oggi tutti riceveranno ciò di cui hanno bisogno", spiega Francesca Basile, responsabile migrazioni della Croce Rossa Italiana, dalla struttura di Contrada Imbriacola.

Nelle scorse ore non sono mancati i momenti di tensione, con i migranti che chiedevano di lasciare il molo. Dalla questura però sottolineano: "Nessuno scontro". "Chi parla di scontri tra migranti e forze di polizia e guardia di finanza ieri che film ha visto? Una cosa sono le cariche, altra cosa sono le cariche di alleggerimento e questi due casi ieri non ci sono stati. È stato uno schieramento di un cordone che cerca di riguadagnare spazio per poi ridistribuire acqua a viveri", si precisa. "Se poi vogliamo descrivere una realtà aumentata, ognuno lo può fare - spiegano ancora le forze dell'ordine - ma anche noi abbiamo le nostre immagini, e siamo lì sempre, in ogni istante".

Intanto nell'isola arrivano anche le prime squadre di tecnici e volontari della Protezione civile siciliana equipaggiati con materiali, mezzi e attrezzature per aiutare a fronteggiare l'emergenza. La Protezione civile regionale ha raccolto la richiesta, avanzata in queste ore, dal sindaco dell'isola e dalla prefettura di Agrigento "per assicurare alloggio e un ricovero temporaneo consono - spiega una nota - ai tanti migranti che stanno raggiungendo le coste italiane, così come prevedono le normative umanitarie e internazionali"..

Continua a leggere su Today.it...