L'ira di Meloni contro la magistratura: "Un pezzo di Italia aiuta arrivi illegali di migranti"

Chi lavora per contrastare l'immigrazione illegale e chi la favorisce. La premier Giorgia Meloni sintetizza così la questione migranti, tornata drammaticamente d'attualità in questi mesi. Meloni affronta il tema con un post sui social, senza risparmiare attacchi diretti all'estero - Germania in testa - e in casa nostra: alla magistratura.

"Siamo di fronte a una pressione migratoria senza precedenti, dovuta all'instabilità di vaste aree dell'Africa e del Medio Oriente - scrive la premier -. Il Governo italiano lavora ogni giorno per fronteggiare questa situazione e contrastare l’immigrazione illegale di massa. Lo facciamo con serietà ad ogni livello: coinvolgendo gli altri Stati europei e stringendo accordi con i Paesi africani per fermare le partenze dei barconi e distruggere la rete dei trafficanti di esseri umani. E con norme di buon senso per facilitare le espulsioni di chi non ha diritto ad essere accolto. Un lavoro difficile, certo, ma che può portare a risultati concreti, con pazienza e determinazione".

Poi la stoccata: "Tutto diventa molto più difficile se nel frattempo altri Stati lavorano nella direzione diametralmente opposta, e se perfino un pezzo di Italia fa tutto il possibile per favorire l'immigrazione illegale. E non parlo solo della sinistra ideologizzata e del circuito che ha i propri ricchi interessi nell'accoglienza".

Il riferimento è duplice: alla posizione della Germania e a quanto accaduto a Catania. Le tensioni tra Italia e Germania si sono riaccese dopo l'annuncio del cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha parlato di controlli aggiuntivi alla frontiera con l'Austria e altri congiunti con Svizzera e Repubblica Ceca sul loro versante. "Si cerca di bloccare l'immigrazione in una parte d'Europa e se ne agevola il trasporto in un'altra. Coerente e geniale", il piccato commento rilasciato nell'immediatezza dal ministro della Difesa Guido Crosetto.

Si tratta in realtà del secondo round di una polemica sorta ancora prima per il finanziamento accordato dalla Germania a progetto di assistenza a terra di migranti in Italia e uno per una ong che opera salvataggi in mare.

In casa nostra invece a tenere banco è la decisione del tribunale etneo che ha accolto il ricorso di tre migranti tunisini, sbarcati a metà settembre a Lampedusa e poi portati nel nuovo centro di Pozzallo, negando la convalida del trattenimento. Secondo il giudice il decreto del governo è "illegittimo in più parti", in particolare non si possono trattenere i richiedenti asilo che provengono dai cosiddetti Paesi sicuri in attesa dell'esito della procedura di frontiera accelerata.

Dalla premier parole durissime: "Sono rimasta basita di fronte alla sentenza del giudice di Catania, che con motivazioni incredibili ("le caratteristiche fisiche del migrante, che i cercatori d'oro in Tunisia considerano favorevoli allo svolgimento della loro attività") rimette in libertà un immigrato illegale, già destinatario di un provvedimento di espulsione, dichiarando unilateralmente la Tunisia Paese non sicuro (compito che non spetta alla magistratura) e scagliandosi contro i provvedimenti di un governo democraticamente eletto". "Non è la prima volta che accade e purtroppo non sarà l'ultima. Ma continueremo a fare quello che va fatto per difendere la legalità e i confini dello Stato italiano. Senza paura", sottolinea Meloni.

A stretto giro arriva anche il commento del vicepremier Matteo Salvini: "Le notizie sull'orientamento politico del giudice che non ha convalidato il fermo degli immigrati sono gravi ma purtroppo non sorprendenti". Salvini torna indietro nel tempo: "Già nel 2019, quando ero al Viminale, ci scontrammo con giudici del Tar che cercavano di boicottare i decreti sicurezza e che sposavano pubblicamente le tesi della sinistra. Il tutto senza dimenticare le rivelazioni di Luca Palamara e le intercettazioni contro il sottoscritto che 'va fermato anche se ha ragione'". Salvini annuncia quindi che "La Lega chiederà conto del comportamento del giudice siciliano in Parlamento, perché i tribunali sono sacri e non possono essere trasformati in sedi della sinistra".

Salvini è sotto processo a Palermo per la vicenda Open Arms. "Io, venerdì, andrò all'udienza di Palermo dove rischio fino a 15 anni di carcere per aver difeso i confini e ridotto drasticamente sbarchi e tragedie in mare. Chi ha la coscienza pulita non si fa intimidire. Ed è con questo spirito che faremo la riforma della Giustizia, con separazione delle carriere e responsabilità civile dei magistrati che sbagliano", dice il vicepremier.

"Il rapporto tra potere esecutivo e giudiziario andrebbe improntato a ben altre modalità", replica il presidente dell'Anm (Associazione nazionale magistrati) di Catania Alessandro Rizzo. "L'Anm - aggiunge - esprime una posizione ferma e rigorosa a tutela della collega Iolanda Apostolico, persona perbene che ha lavorato nel rispetto delle leggi, e respinge con sdegno le accuse a lei rivolte".

