Meloni alle Nazioni Unite: "Guerra globale agli scafisti, nessuno si volti dall'altra parte"

Davanti all'emergenza migranti le Nazioni Unite non devono "voltarsi dall'altra parte". Al contrario, si deve dichiarare "guerra globale e senza sconti ai trafficanti". Questo il nodo focale dell'intervento della premier Giorgia Meloni all'Assemblea generale delle Nazioni Unite Meloni prende la parola quando in Italia è ormai l'alba. Nel suo intervento richiama le linee del suo governo: l'appoggio all'Ucraina, la lotta all'immigrazione clandestina col "piano Mattei" dell'Africa, il controllo etico dell'intelligenza artificiale e la riforma del Consiglio di sicurezza dell'Onu.



Il passaggio più atteso è proprio quello sui migranti. "L'attenzione dell'Italia è rivolta particolarmente verso l’Africa - dice Meloni - Sono i trafficanti di esseri umani che organizzano la tratta dell’immigrazione illegale di massa. È a questa gente che un certo approccio ipocrita in tema di immigrazione ha fatto arricchire a dismisura. Noi vogliamo combattere la mafia in tutte le sue forme, e combatteremo anche questa. Il punto è che combattere le organizzazioni criminali dovrebbe essere un obiettivo che ci unisce tutti, e che investe anche le Nazioni Unite, che investe anche questo luogo".

Meloni si rivolge all'Assemblea e scandisce: "Davvero una organizzazione come questa, che afferma nel suo atto fondativo 'la fede nella dignità e nel valore della persona umana' può voltarsi dall’altra parte di fronte a questo scempio? Davvero possiamo fingere di non vedere che oggi al mondo non esiste attività criminale più profittevole del traffico di migranti, quando proprio i rapporti Onu certificano come questo business abbia raggiunto per volumi di denaro il traffico di droga, e ampiamente superato quello delle armi? Davvero possiamo dire che sia solidarietà accogliere in via prioritaria non chi ne ha davvero più bisogno ma piuttosto chi ha i soldi per pagare questi trafficanti, e consentire ai trafficanti di stabilire chi abbia diritto a salvarsi?". E insiste: "Penso di no, e sono convinta che sia dovere di questa organizzazione rifiutare ogni ipocrisia su questo tema e dichiarare una guerra globale e senza sconti ai trafficanti di esseri umani. Ma per farlo dobbiamo lavorare insieme a ogni livello, e l'Italia intende essere in prima fila su questo fronte".

Un ampio passaggio del discorso è stato dedicato alla "guerra di invasione russa dell'Ucraina". "L'Italia - dice la premier - ha scelto chiaramente da che parte stare. Lo ha fatto per senso di giustizia. Lo ha fatto perché è consapevole di quanto sarebbe difficile governare un mondo nel quale ha avuto la meglio chi bombarda le infrastrutture civili sperando di piegare un popolo con il freddo e il buio, chi utilizza come arma l'energia e ricatta le Nazioni in via di sviluppo impedendo di esportare il grano, la materia prima indispensabile per sfamare milioni di persone".

