I migranti morti in mare rischiano di restare numeri senza nome

Un numero, una sigla, ma non un nome. In alcuni casi neppure un volto o un corpo, solo frammenti. Questo spesso è ciò che resta dei migranti morti in mare. Recuperati dopo i naufragi anche dopo giorni o mesi, troppo spesso condannati a essere sepolti con la dicitura "sconosciuto" sulla lapide. Dei migranti si parla come "problema", si dibatte su ripartizione e l'accoglienza. Il tema dell'identificazione dei cadaveri resta in secondo piano per la politica.

Un progetto italiano ha dimostrato che dare un nome ai migranti morti in mare è possibile, eppure ci si muove ancora in maniera poco organica. Today.it ne ha parlato con Debora Mazzarelli, da 14 anni nello staff del laboratorio di antropologia e odontologia forense dell'università di Milano (Labanof) impegnata in particolar modo nell'identificazione delle vittime di tre grandi disastri del Mediterraneo, e Rossella Di Liberto, responsabile servizio Rfl - unità operativa migrazioni della Croce Rossa Italiana. Le loro sono attività diverse ma complementari e comune è l'ostacolo che incontrano: "Manca un approccio unitario" e questo rende più complessa l'identificazione.

Duemila migranti morti in mare in dieci mesi

Dal 1°gennaio al 24 ottobre secondo il report ufficiale del ministero dell'Interno sono sbarcati 141.519 migranti in Italia. Erano stati 79.013 nello stesso periodo del 2022 e 52.667 nel 2021.

I dati non ci dicono quanti partono, ma non riescono a toccare le nostre coste. Dobbiamo affidarci alle stime. Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) nel corso degli ultimi dieci anni, il Mediterraneo centrale è stato teatro di continui naufragi e incidenti che hanno causato in totale almeno 22.300 morti. Solo nel 2023, sono già oltre 2.000 i morti e dispersi lungo la rotta. Sebbene la maggior parte non sia stata identificata, secondo le recenti stime diffuse dall'Unicef sarebbero almeno 289 i bambini.

Sono numeri, ragionevolmente, sottostimati. Proviamo a riflettere su quante volte nei mesi scorsi abbiamo parlato di naufragi. Ad agosto 41 persone (tra loro anche tre bambini) sono morte dopo che un barchino, salpato da Sfax in Tunisia, si è ribaltato ed è affondato durante la navigazione nel canale di Sicilia. Tra il 18 e il 27 aprile la guardia nazionale di Tunisi ha comunicato di aver trovato in mare 210 corpi: sono le vittime di diversi naufragi al largo di Sfax, Kerkennah e Mahdia. Il 26 febbraio l'orrore è avvenuto a poche decine di metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro: 94 morti (35 bambin) e 80 sopravvissuti. Sono una piccola, piccolissima parte di un elenco ben più lungo (calcolando anche le altre rotte seguire dai migranti, ndr).

Se l'identità non è un diritto di tutti

In Italia esiste dal 2007 il Registro nazionale dei cadaveri non identificati, creato dal commissario straordinario dell'epoca. Contiene le informazioni più significative fornite dalle prefetture: caratteristiche fisiognomiche, segni particolari, circostanze relative al rinvenimento. Vi confluiscono i dati comunicati dalle prefetture e i cittadini possono fare delle ricerche, anche indicando parametri specifici (luogo del ritrovamento, statura, peso, età, tratti distintivi) e questo facilita il riconoscimento.

Nel Registro si trovano anche cadaveri non identificati ritrovati in mare. Parliamo però di ritrovamenti "singoli". Quando ci sono grandi disastri di massa non scatta l'iscrizione nel registro. Certo, non si può escludere che alcuni dei corpi trovati in mare siano di vittime di naufragi. "I dati relativi ai migranti vittime di naufragio - spiega a Today.it il commissario straordinario per le persone scomparse - non confluiscono nel Registro, perché si può configurare l'ipotesi di reato di traffico di esseri umani e, in tali casi, infatti, procede l'autorità giudiziaria".

Nonostante nel caso dei disastri in mare non scatti in automatico l'iscrizione nel Registro dei cadaveri senza nome, l'ufficio del commissario straordinario è stato attivamente coinvolto nell'identificazione dei migranti morti in mare. Soprattutto in relazione a tre casi "simbolo": i naufragi del 3 e dell'11 ottobre 2013 (368 e 286 vittime, 60 delle quali bambini) e quello del 18 aprile 2015 (28 superstiti, tra i 700 e i 900 dispersi e 58 cadaveri recuperati) a Lampedusa. Uno sforzo collettivo col coinvolgimento del Comitato 3 ottobre, del Labanof, del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del ministero dell’Interno, della Croce Rossa Italiana, del Comitato Internazionale della Croce Rossa. Un'attività che prosegue ancora oggi.

"Lavoro per dare un nome ai 'fantasmi'"

Quelli del 2013 e del 2015 "sono gli eventi principali - spiega Mazzarelli - , col maggior numero di vittime. Il nostro supporto è stato richiesto anche per altri naufragi: circa 60 dal 2014 al 2017. Le procedure per l'identificazione dei corpi sono in linea di massima le stesse degli altri eventi, quando però parliamo di vittime di grandi disastri come i naufragi ci sono altre difficoltà. A iniziare dal fatto che sono eventi 'aperti' cioè non abbiamo un numero certo di vittime. Non esiste poi una 'lista passeggeri' come può avvenire per un incidente aereo. Poi c'è un problema nel reperire i dati che possono servire al riconoscimento".

Per l'identificazione è importante potere incrociare i dati definiti "ante mortem" a quelli "post mortem". I primi sono raccolti dagli esperti dopo il recupero dei corpi, per i primi un aiuto importante viene dalle famiglie. I nuclei d'origine sono spesso residenti in Paesi dove la tutela dei diritti umani non sempre è garantita. Un imponente lavoro di contatto delle famiglie e ricognizione dei dati ante morte è stato fatto dal Comitato 3 ottobre e dalla Croce Rossa. "Riceviamo dalle famiglie la richiesta di rintraccio - dice Di Liberto -. Se c'è la presunzione di morte chiediamo i dati ante mortem e li inviamo a chi lavora all'identificazione, il Labanof nel caso dei disastri del 2013 e del 2015. Cosa chiedere viene concordato con gli stessi esperti del Laboratorio, perché devono essere informazioni utili al loro lavoro". "In dieci anni, in riferimento al primo disastro dell'ottobre 2013, abbiamo raccolto i dati di 70 famiglie e identificato 43 salme (circa 20 grazie alla collaborazione con la Cri, ndr). Un grosso sforzo, che prosegue ancora oggi - aggiunge Mazzarelli - . Sono oltre mille le vittime su cui si indaga e che non hanno ancora un nome. In occasione del decennale del naufragio del 2013 siamo stati contattati da altre famiglie che cercano i loro cari". "Proprio in questi giorni - sottolinea Di Liberto - abbiamo avuto notizia di nuove identificazioni e stiamo proseguendo con la trasmissione di nuovi dati".

Il protocollo con il commissario per le persone scomparse siglato dalla Croce Rossa rientra in realtà in un'attività più ampia: il Restoring Family Links (Rfl). "Ogni anno migliaia di famiglie vengono separate a causa di conflitti armati, situazioni di violenza, disastri, migrazioni o altre circostanze che richiedono una risposta umanitaria. La Croce Rossa - sottolinea Di Liberto - agisce grazie alla propria rete. Le famiglie di chi cerca un parente teme che possa essere deceduto hanno un contatto con l'ufficio della Croce Rossa territorialmente più vicino". Si attiva cosi la rete della Croce Rossa. Nel lavoro di identificazione dei migranti morti in grandi disastri un ostacolo è "la mancanza di linee guida univoche per i vari istituti di medicina legale e l'assenza di una banca dati almeno a livello europeo - aggiunge Mazzarelli -. In Italia, come a Malta e in Grecia, ci sono molte delle salme. I parenti però spesso sono nei Paesi d'origine o nel resto d'Europa". Quello dei migranti morti in mare "non è un problema solo italiano, riguarda tutti". Secondo Mazzarelli "avere una banca dati almeno europea per la raccolta dei dati ante mortem faciliterebbe il riconoscimento e favorirebbe lo scambio di informazioni. L'Italia ha dimostrato che se si vuole è possibile identificare queste vittime. Serve però un'azione coordinata. Il primo auspicio è quello che i Paesi tutelino e assicurino il diritto alla vita, non vorremo più assistere a tragedie. Quando avvengono l'auspicio è che si tuteli il diritto all'identità e quello alla salute mentale di chi resta. I familiari non smettono di cercare i loro cari. Hanno diritto di avere risposte. L'esperienza italiana dimostra che è possibile cercarle e ottenerle".

"Dal nostro canto - aggiunge Di Liberto - le difficoltà sono di vario tipo. Non è chiaro quanti sono i deceduti in mare. I corpi vengono recuperati in tratti di mare diversi, portati quindi in porti diversi e di conseguenza sono diverse anche le procure coinvolte. Non esiste a oggi una procedura per la quale tutte le procure debbano comunicare i dati a un solo soggetto che funge da 'raccoglitore'. Non è nostra competenze indicare chi dovrebbe farlo, certo sarebbe naturale che il commissario per le persone scomparse venisse investito di questo compito. Non avere un 'contenitore' unico significa dovere sollecitare le singole procure rendendo più lungo e complesso il lavoro. Allo stesso modo non c'è un procedura standard per la raccolta dei campioni prima della tumulazione. Molto dipende quindi dalle singole sensibilità". Croce Rossa ha sottoscritto accordi con singole realtà come con la procura di Catania.

Le difficoltà non terminano con l'identificazione. Una volta accertata l'identità infatti viene emessa la cosiddetta "attestazione di morte". Per avere il certificato di morte devono intervenire prima la procura e poi il Comune di competenza. "Noi - sottolinea Di Liberto - offriamo assistenza allle famiglie. Spesso ci chiedono i certificati di morte, non solo le 'attestazioni'. Non una differenza da poco. Pensiamo a tutte le volte in cui noi ci rivolgiamo all'anagrafe per ottenere un certificato senza il quale non potremmo accedere a servizi o compiere altri atti. Anche in questo caso non c'è un automatismo, le procure vanno sollecitate. Se invece ci fosse un meccanismo automatico nello scambio delle informazioni e nella rettifica de dati alla luce delle nuove conoscenze, tuto sarebbe semplificato".

Per chiudere il cerchio, gli attori coinvolti sono tanti. Ognugno agisce per la parte di sua competenza. Ma con più coordinamento e dialogo le difficoltà si ridurrebbero in modo importante.

"Identificare i migranti sia un obbligo europeo"

"L'identificazione di questi cadaveri è una responsabilità che grava sull’Europa. Ma a oggi nessun sistema europeo di identificazione è mai stato attivato. Fanno eccezione tentativi sporadici da parte di oganizzazioni non governative, sforzi isolati da parte di equipe universitarie, piccoli stanziamenti da parte dei singoli Governi", ha ribadito Cristina Cattaneo, direttrice del Labanof e membro del consiglio direttivo della Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni, intervenendo il 16 marzo 2022 alla riunione della sottocommissione europea per i Diritti dell'uomo.

È delle scorse settimane l'appello di Charles Autheman, consulente internazionale specializzato in diritti umani, della stessa Cristina Cattaneo, di Tania Delabarde, antropologo forense di Parigi, e Bertrand Ludes, direttore dell'Institut medico-legale de Paris perché sia inserito nel diritto europeo l'obbligo statale di identificare i morti sconosciuti imponendo di raccogliere i dati scientifici ante mortem dai parenti (fotografie, radiografie, materiale clinico e genetico) e di confrontarli con quelli post mortem ottenuti attraverso autopsie complete sui corpi sconosciuti.

"Le nostre società si sono abituate al fatto che uomini, donne e bambini possono scomparire senza lasciare traccia e senza che i loro familiari siano debitamente informati. Osserviamo il crescente arrivo nei nostri servizi medico-legali di Parigi e Milano - spiegano - di corpi senza alcun elemento indicativo della loro identità e per i quali la presa in carico non rientra in un protocollo che esiste per le vittime di catastrofi ma che raramente viene applicato ai decessi ordinari. Questa realtà si inserisce in un contesto più generale in cui le scienze medico-legali hanno compiuto notevoli progressi, in particolare per quanto riguarda la raccolta, il confronto e l'archiviazione dei dati morfologici, biometrici e genetici. L'attuazione di sforzi concertati a livello europeo consentirebbe di applicare il quadro legislativo che darebbe a questi corpi anonimi la possibilità di essere identificati un giorno".

