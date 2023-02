Le accuse delle Ong dopo la strage di migranti: "Naufragio frutto di precise scelte politiche"

Del barcone usato dai migranti per cercare una vita nuova non restano che pezzi di legno, alcuni in mare altri sulla spiaggia, le persone che erano a bordo non ci sono più. I più fortunati - pochi - sono stati tratti in salvo, sono sotto choc e fatica raccontano ciò che hanno visto. La maggior parte di quegli uomini, quelle donne, quei bambini che tentava di arrivare in Italia è morta. Sulla sabbia a Steccato, località del comune di Cutro (Crotone) c'è una fila di lenzuola bianche che coprono pietosamente i cadaveri. Ci sono però decine e decine di dispersi. Il bilancio dell'ultima strage del mare è - almeno alle prime luci dell'alba del 27 febbraio - di 59 vittime: 21 uomini, 24 donne e 14 di minori, 9 maschi e 5 bambine. Tra loro anche due gemellini e un neonato. I dispersi sono ancora tanti e il numero delle vittime potrebbe arrivare ba cento.

Governo diviso sui migranti e per Piantedosi "non ci sono soluzioni salvifiche"

Mentre i soccorritori proseguono le ricerche scoppia la polemica per l'ennesima strage che si poteva evitare. Gli occhi sono sull'atteggiamento della politica, sulle decisioni prese in tema di migrazioni e salvataggi. Le Ong lanciano accuse chiare. "Questo naufragio è frutto di precise scelte politiche", dicono da Emergency.

Mentre il ministro dell'Interno Piantedosi tira in ballo il ruolo dell'Ue - "Sulla questione dei migranti l'Europa, probabilmente, deve fare qualcosa di più - la voce delle Ong è chiara. L'Unicef ricorda Aylan, il bambino profugo morto nell'ottobre del 2015 su una spiaggia turca le cui immagini fecero il giro del mondo. "Le immagini di questi corpi e di queste donne ci rimandano a Aylan e a tutto quello che è successo negli ultimi dieci anni - le parole di Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia - Non è più il tempo dell'indifferenza. La politica deve fare un salto di qualità e non salire su queste vicende, chi prima e chi dopo, per contrastarsi. Ci vuole buon senso e dialogo e speriamo che gli impegni che stiamo ascoltando in questi momenti e dettati dal dolore proseguano perché altrimenti domani mattina il rischio è che tutto questo torni nell'indifferenza. La domanda che mi pongo è: di nuovo abbiamo dovuto vedere i corpi dei bambini morti e delle mamme morte per poterci indignare? Non c'era bastato Aylan? Basta, mai più, adesso bisogna trovare soluzioni, lo si può fare, la politica lo può fare".

Per SeaWatch, organizzazione tedesca no-profit che opera nel Mediterraneo centrale, è "intollerabile che l'unica via d'accesso all'Europa sia il mare. L'assenza di missione di ricerca e soccorso europea è un crimine che si ripete ogni giorno".

"Ancora una volta, l'ennesima, ci troviamo a piangere la morte ingiusta di chi cerca un futuro migliore in fuga da guerre e povertà. Mentre la politica, in Italia e in Europa, pensa di risolvere con muri e restrizioni per le Ong", scrive su Twitter Filippo Ungaro, direttore della Comunicazione di Save the Children Italia.

Secondo una prima ricostruzione, l'imbarcazione era partita giovedì mattina, 23 febbraio, da Izmir, in Turchia, con un carico di cittadini iracheni, iraniani, afghani e siriani. A bordo almeno 180 persone che per questo viaggio avevano pagato circa 2.500 euro. Arrivati sulle rive di Crotone, la nave si è imbattuta su una secca e si è spezzata in due. Le ricerche in mare sono proseguite per tutta la notte, con due motovedette della Guardia costiera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sono stati momenti complicati, terribili, c'erano tanti bambini, e non ce l'hanno fatta …", dice il tenente colonnello Raffaele Giovinazzo è il comandante provinciale dei carabinieri di Crotone che da ore si trova sulla spiaggia in cui sono stati recuperati alcuni dei corpi dei naufraghi morti annegati davanti alle coste.

La Procura di Crotone ha aperto un'inchiesta, con le ipotesi di omicidio e disastro colposi e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Due presunti scafisti sono stati fermati.