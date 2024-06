Dieci cadaveri nel ponte inferiore di una barca di legno

Ancora una strage di migranti nel Canale di Sicilia.

Dieci cadaveri sono stati recuperati dallo scafo di una barca in legno. A bordo complessivamente - spiega su X la ong Resqship, che opera con la nave Nadir - c'erano 61 migranti: 51 sono stati evacuati e soccorsi, due dei quali privi di sensi: altri 10 sono stati trovati senza vita nel ponte inferiore della barca. Il veliero Nadir di Resqship era a oltre 100 miglia dalle coste libiche, in acque internazionali a poco più di 40 miglia da Lampedusa, nei pressi dell'area Sar maltese.

Il team della flotta civile ha dovuto usare un'ascia per rompere lo scafo ed entrare all'interno del barcone. "I nostri pensieri sono con le vittime e le persone in lutto. Siamo arrabbiati e tristi. La 'Fortezza Europa' uccide", accusa l'organizzazione non governativa tedesca.

Domenica sera la nave Nadir aveva trovato riscontro a un'altra segnalazione di pericolo in mare che arrivava da AlarmPhone. Una barca alla deriva stava imbarcando acqua e fuoriuscite di benzina. Nadir è riuscita a fornire alle 27 persone, tra le altre cose, anche i giubbotti di salvataggio, finché non è intervenuta la guardia costiera italiana. La notte prima aveva assistito una imbarcazione di legno, alla deriva per motore in avaria, con 62 persone a bordo.

Le partenze di migranti in condizioni di mare 'buono' riprendono sempre. E come segnalava giorni fa su X il giornalista Sergio Scandura di Radio Radicale, il più attento osservatore di cosa accade quotidianamente sulla rotta del Mediterraneo Centrale, dall'alba del 15 giugno fino al 21 giugno il mare sarà calmo. Ma "il mare resta un ambiente ostile anche quando è 'calmo', a maggior ragione per imbarcazioni fatiscenti e stracariche che spesso rimangono inchiodate alla deriva", nota Scandura: "Resta dunque fondamentale non esitare sui soccorsi".

Nuove accuse shock alla Grecia

Si muore da anni anche sulla rotta del Mediterraneo orientale. E ci sono nuove accuse shock alla guardia costiera greca, che avrebbe causato la morte di decine di migranti in un periodo di tre anni. In uno di questi casi, 9 migranti sono stati deliberatamente gettati in acqua provocandone la morte. E' quanto denuncia un'inchiesta della Bbc che ha raccolto diverse testimonianze.

Le nove vittime di cui si parla nel documento sono tra le oltre 40 persone che si presume siano morte per essere state costrette a lasciare le acque territoriali greche o riportate in mare dopo aver raggiunto le isole greche. La Bbc ha analizzato 15 incidenti - datati maggio 2020-23 - citando media locali, le Ong e la guardia costiera turca.

"Verificare tali resoconti è estremamente difficile: i testimoni spesso scompaiono o hanno troppa paura per parlare apertamente. Ma in quattro di questi casi siamo riusciti a corroborare i resoconti parlando con testimoni oculari", scrive la Bbc.

In cinque incidenti, i migranti hanno affermato di essere stati gettati direttamente in mare dalle autorità greche. In quattro di questi casi hanno spiegato come fossero sbarcati sulle isole greche ma fossero stati braccati. In molti altri incidenti, i migranti hanno affermato di essere stati caricati su zattere gonfiabili senza motore che poi si sono sgonfiate o sembravano essere state forate. Il governo greco è da tempo accusato di rimpatri forzati, ovvero di respingimenti di persone verso la Turchia, luogo da dove provenivano, il che è illegale secondo il diritto internazionale. Ma questa è la prima volta che in un'inchiesta si calcola il numero di incidenti in cui si ritiene che le vittime siano morte per le azioni della guardia costiera greca.

La guardia costiera ha respinto fermamente tutte le accuse di attività illegali.