Barchino travolto dalle onde: "Morti in mare 41 migranti"

Quattro sopravvissuti e oltre 40 morti. Sono i numeri dell'ennesima tragedia che si è consumata nel canale di Sicilia. Un barchino salpato da Sfax in Tunisia si è ribaltato ed è affondato durante la navigazione. In soccorso dei migranti è intervenuta una motonave maltese e poi la guardia costiera italiana. I quattro sopravvissuti, tre uomini e una donna, hanno detto di essere originari di Costa d'Avorio e Guinea Konakry e sono stati portati a Lampedusa.

"Abbiamo visto i nostri compagni morire"

Ai militari della guardia costiera hanno detto di essere partiti da Sfax in 45, fra cui 3 bambini, giovedì mattina. Dopo circa 6 ore di navigazione, il barchino in metallo di 7 metri, si è capovolto a causa di una grande onda. Tutti i migranti sono finiti in mare. Solo in 15 avevano un salvagente, ma sono annegati lo stesso.

Secondo il loro racconto, i superstiti sono rimasti per ore in acqua fino a quando sono riusciti a salire su una barca in ferro, senza motore, verosimilmente abbandonata dopo un trasbordo di migranti. Sono così rimasti alla deriva per giorni, fino a quando sono stati avvistati e recuperati.

Chi ha soccorso i superstiti non ha avvistato cadaveri, ma il salvataggio è avvenuto a più giorni dal naufragio e in un punto diverso da quello del ribaltamento.

La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato. I quattro naufraghi verranno ascoltati, assieme ai mediatori culturali e interpreti, dai poliziotti della Squadra Mobile che cercheranno di ricostruire cosa sia effettivamente accaduto.

