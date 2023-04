Migranti, naufragio al largo della Libia: "55 morti"

Nuova tragedia dell'immigrazione nel Mediterraneo. Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), decine di persone hanno perso la vita in un incidente in mare avvenuto martedì in acque libiche. "Almeno 55 migranti sono annegati in un tragico naufragio avvenuto al largo della Libia" si legge nel tweet dell'Oim, dove viene precisato che "cinque sono sopravvissuti e sono stati portati a riva dalla guardia costiera libica". Secondo quanto riferito, la barca era partita dalla città costiera di Garabouli e aveva a bordo 60 persone dirette in Europa, tra cui donne e bambini. I cinque migranti sopravvissuti sarebbero tre pakistani, un egiziano e un bambino siriano.

? At least 55 migrants drowned following a tragic shipwreck off Libya yesterday. Five survivors were brought to shore by the Libyan coast guard. The boat reportedly embarked from Garabouli carrying 60 people heading to Europe, including women and children. pic.twitter.com/wpgl2NrZzl