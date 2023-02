Migranti, naufragio con decine di vittime: il mare restituisce i cadaveri

Un'imbarcazione è naufragata al largo della Libia con quasi 80 persone a bordo. Come riferisce l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim), a bordo viaggiavano circa 80 persone: i dispersi sono 62, il mare ha restituito 11 corpi senza vita. I sopravvissuti sono invece almeno sette, e sono riusciti a raggiungere la riva per poi essere ricoverati in un ospedale, anche se in condizioni di salute definite "estremamente difficili".

Attenzione, immagini forti.

? Naufragio mortale al largo di Garabulli, costa a est di Tripoli, per un gommone con 80 Persone ca. partito ieri da Qasr Khayar



OIM?: "73 dispersi presumibilmente morti, 11 cadaveri recuperati, sette 7 sopravvissuti ricoverati".



?via Mezzaluna Rossa Khoms ??@RadioRadicale https://t.co/YybqaZMbjk pic.twitter.com/DoXIIYP1xO — Sergio Scandura (@scandura) 15 febbraio 2023

Secondo i dati raccolti da Oim, da inizio 2023 i migranti morti nel Mediterraneo sono già 105, di cui 66 nella rotta del Mediterraneo centrale.

Nel frattempo, proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa dove sono approdati altri tre barconi per un totale di 118 persone. I soccorsi sono stati coordinati dalla Guardia costiera al largo dell'isola. Sulle prime due barche, avvistate e soccorse a 80 miglia dalla costa, c'erano 38 e 43 migranti.

A un miglio, invece, è stato bloccato un natante con 37 persone, tra le quali 7 donne. Nella notte altri quattro sbarchi con 170 approdati sull'isola. Tutti sono stati portati all'hotspot dove gli ospiti sono 371, al di sotto del limite massimo fissato in 400.