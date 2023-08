"Stop ai salvataggi di migranti", perché la nave di Sea Watch è stata bloccata

Stop per venti giorni. Niente mare, niente salvataggi per quasi un mese. La nave Aurora della ong Sea Watch, è stata sottoposta a fermo amministrativo per 20 giorni. Si tratta della conseguenza di una decisione presa nei giorni scorso dal comandante. Dopo un salvataggio, anziché dirigersi a Trapani come indicato, ha fatto rotta su Lampedusa dove ha fatto sbarcare 72 migranti.

"Non avevamo scelta. Abbiamo fatto tutto il possibile per salvaguardare tutti gli ospiti. Trapani non è mai stata un'opzione praticabile", si legge in un post su X pubblicato dalla ong prima che lo stop venisse ufficializzato. Trapani viene definito "un porto sicuro irraggiungibile".

??Happening now: ??-authorities deliberately assign unreachable port of safety. With 72 guests on board, our #Aurora needs immediate permission to enter #Lampedusa as the closest port or permission for transshipment for all guests to a bigger ship. pic.twitter.com/GmgXModbQn — Sea-Watch International (@seawatch_intl) August 19, 2023

Fino a tarda sera, domenica sera, la guardia costiera ha esaminato tutti i documenti di bordo e ha verificato gli strumenti tecnici. I poliziotti della squadra mobile e quelli della Digos della questura di Agrigento hanno invece ascoltato i migranti che sono stati soccorsi.

Continua a leggere su Today.it...