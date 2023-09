Le 12 regioni dove sorgeranno nuovi centri per migranti

Il Governo accelera: vuole che i nuovi Centri di permanenza per il rimpatrio dei migranti irregolari (Cpr) siano realtà in tempi brevi. Il piano annunciato dalla premier ha preso corpo col decreto approvato dal Consiglio dei ministri poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Vediamo cosa comporta concretamente creare nuovi Cpr, che in alcune regioni sono una novità assoluta.

Dove nasceranno i nuovi Cpr

Attualmente l'Italia ha dieci Cpr, ma ne dobbiamo calcolare nove perché uno (Torino) è chiuso per manutenzione. Si trovano in Puglia (Bari e Brindisi), in Sicilia (Trapani e Caltanissetta), nel Lazio (Roma), in Lombardia (Milano), in Basilicata (Palazzo San Gervasio), in Sardegna (Macomer) e in Friuli (Gradisca) per un totale di 619 posti.

I Cpr dovranno invece essere almeno uno per regione. I nuovi dovrebbero sorgere in Calabria, Campania, Abruzzo, Molise, Marche, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Valle d'Aosta, Veneto e Trentino Alto Adige. La capienza sarà tra 50 e 200 persone per polo.

Il ministero dell'Interno ha da tempo avviato una ricognizione, affidata ai prefetti, per individuare aree o strutture già esistenti idonee: devono essere lontane dai centri abitati e facilmente perimetrabili e sorvegliabili. Tra Regioni c'è chi è sulle barricate (come la Toscana o la Valle d'Aosta) e chi invece è disponibile. Un accordo sembra già essere stato trovato per il Cpr in Alto Adige (sito top secret al momento, ndr), mentre in Liguria potrebbe essere scelta un'area non distante da Ventimiglia.

Nuovi centri per migranti, chi decide

Abbiamo detto che il governo vuole fare presto e per questo sono state autorizzate procedure urgenti per realizzare i Cpr, inseriti tra le "opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale".

Questa catalogazione non è irrilevante. Anzi. Significa che tutta la materia dei Centri non è soggetta alla concertazione Stato-Regioni. Sarà il tavolo interministeriale tra Interno e Difesa a scegliere dove e come farli. La priorità è per le regioni che ne sono sprovviste per non gravare troppo su territori già interessati dal sistema di accoglienza. Alla fine, sarà il Viminale a decidere, attraverso il commissario straordinario, il prefetto Valerio Valenti. "Resistenze ci saranno, ma noi dialogheremo con tutti. Lo faremo però cercando di imporre la linea del governo", sottolinea il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, parlando a "Cinque minuti" su Raiuno.

Il Genio militare si occuperà di allestire le strutture, che saranno presidiate dalla polizia, mentre i servizi saranno dati tramite bando ai privati. "La sorveglianza e la collocazione dei Cpr sul territorio nazionale non competono alla Difesa", precisa il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "La Difesa – dice ancora Crosetto – è uno strumento. Non è tra le parti che decidono dove fare, o coordinano, o trattano. Aspettiamo un piano. E la Difesa non è in gioco fin quando non c'è un piano".

Chi andrà nei nuovi centri

"Non si tratta solo di nuovi Centri, la tipologia è duplice", spiega Piantedosi. "Nei vecchi Cpr, potenziandone la capacità - aggiunge - intendiamo portare le persone che girano sul territorio in condizioni di irregolarità, senza permesso di soggiorno, in condizioni di pericolosità secondo un provvedimento di trattenimento convalidato dal giudice. In più potenzieremo i luoghi di trattenimento dei cittadini provenienti dai cosiddetti 'Paesi sicuri', anche solo richiedenti asilo, per i quali la legge europea e quella italiana consente di avviare procedure più rapide di verifica dei requisiti per restare o meno".

Quanto costano i nuovi centri per migranti

Per la realizzazione del piano è istituito un apposito fondo "con una dotazione di euro 20 milioni per il 2023", si legge nel decreto. Da dove arrivano i fondi? Nel testo si chiarisce che si provvede riducendo i fondi (nel bilancio triennale 2023-2025) destinati a Difesa e Interno (dieci milioni ciascuno). Viene poi autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui dal 2024 quale contributo al funzionamento delle strutture. Sì anche allo stanziamento di 400.000 per l'anno 2023 "per gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli assetti tecnici connessi alle fasi preliminari correlate alla predisposizione delle aree, alla cantierizzazione, alla sicurezza e alla vigilanza". Queste somme arrivano dalla riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

