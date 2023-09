I 20 milioni di euro per costruire i nuovi centri per migranti (che costeranno poi un milione e mezzo l'anno)

Uno dei punti focali del piano del Governo per gestire la questione migranti è aumentare il numero dei Centri di permanenza e rimpatrio. Aumentarli significa costruirne di nuovi. La spesa non è da poco: 20 milioni di euro nel 2023, che saltano fuori attingendo ai fondi per Esercito (10 milioni) e forze di polizia (10 milioni). Cosa comporta costruire i nuovi Centri e quale sarà la loro funzione? Le risposte sono contenute nel testo del decreto Sud - pubblicato oggi 20 settembre in Gazzetta Ufficiale - che contiene due articoli ad hoc con le novità introdotte sui Centri di permanenza per il rimpatrio.

La parte del decreto che affronta il tema è quella che reca le "Disposizioni in materia di trattenimento presso i Centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio".

L'articolo 20 indica i limiti temporali per la permanenza dei migranti nei centri per i rimpatri. Il tempo standard è tre mesi (90 giorni) ma "qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi". Nel decreto si prevede poi che "il termine complessivo di sei mesi può essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi".

L'articolo 21 affronta invece la progettazione e realizzazione delle strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio. Partiamo dagli edifici. Il decreto prevede che si possano usare immobili già esistenti. Per quelli realizzati invece da zero, il compito sarà affidato al Genio militare.

Ma quanto costeranno le nuove strutture? Per la realizzazione del piano è istituito un apposito fondo "con una dotazione di euro 20 milioni per il 2023", si legge nel decreto. Da dove arrivano i fondi? Nel testo si chiarisce che si provvede riducendo i fondi (nel bilancio triennale 2023-2025) destinati a Difesa e Interno (dieci milioni ciascuno). Viene poi autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui dal 2024 quale contributo al funzionamento delle strutture. Sì anche allo stanziamento di 400.000 per l'anno 2023 "per gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli assetti tecnici connessi alle fasi preliminari correlate alla predisposizione delle aree, alla cantierizzazione, alla sicurezza e alla vigilanza". Queste somme arrivano dalla riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

