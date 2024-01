Perché riprendono gli sbarchi di migranti (ma solo fino a domani)

L'unica finestra di mare poco mosso sarebbe stata dal 10 al 12 gennaio: le previsioni l'avevano messo in chiaro da subito dopo l'Epifania. Dal 13 al 17 il meteo è annunciato in forte peggioramento e il mare riprenderà a essere una frontiera invalicabile sulla rotta centrale del Mediterraneo. Che l'unico vero pull factor, propaganda a parte, sia il meteo è chiaro ormai da anni. Non esiste alcun fattore attrattivo delle navi umanitarie, le partenze dalla Libia non sono legate alla presenza o meno delle navi delle Ong al largo.

Gli sbarchi di oggi

Cinquantuno migranti, originari di Bangladesh, Egitto e Pakistan, sono sbarcati a Lampedusa dopo che, ieri sera, il barcone di 12 metri sul quale viaggiavano è stato intercettato e soccorso da tre motovedette di guardia di finanza e Frontex. Il natante di legno era salpato martedì sera da Zuwara in Libia e ognuno dei migranti ha pagato 2mila dollari per la traversata con il mare in tempesta. I profughi sono stati portati, dopo un primo triage sanitario sul molo Favarolo, all'hotspot di contrada Imbriacola.

Altri 51 migranti, salpati anch'essi dalla Libia, sono in seguito giunti a Lampedusa dove nel giro di poche ore gli approdi sono saliti a due con un totale di 102 persone. Nonostante il mare comunque grosso, le due "carrette" sono riuscite a mettersi in navigazione dal Nordafrica e a giungere fino al largo della più grande isola delle Pelagie. Anche il secondo gruppo è stato portato all'hotspot di contrada Imbriacola.

Sbarco con morto: tre arresti

Tre migranti sono stari arrestati on l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di morte come conseguenza di altro delitto, dopo lo sbarco con un migrante morto dello scorso 19 dicembre a Lampedusa. In carcere sono finiti un sudanese di 37 anni, un gambiano di 43 anni e un nigeriano di 24 anni. Sono stati arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Agrigento. Sono stati raccolti "gravi indizi di colpevolezza" a carico dei tre migranti.

Cento morti nei naufragi di fine 2023 e inizio 2024

Almeno 100 migranti sono morti a cavallo dell'anno nuovo in più naufragi su cui sono state diffusi pochissimi dettagli. Le tragedie del mare tra Natale e Capodanno sono avvenute davanti alle coste libiche. A Santo Stefano 24 persone sono scomparse nei pressi di Al Zawiyah, 7 sopravvissuti. Il 28 dicembre in Cirenaica 6 morti, poi altri quindici morti di fronte alle coste di Sabratha. Nel 2023 sono state catturate dalla cosiddetta "guardia costiera" libica mentre tentavano di raggiungere l’Europa 17.025 persone in totale, contro i 24.684 del 2022. Lo scorso anno si è chiuso con 2.383 morti nel Mediterraneo centrale.