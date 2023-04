Le ong portano l'Italia in tribunale: "Illegale assegnare ai migranti porti lontani"

Nuovo soccorso di migranti nel Mediterraneo e nuova battaglia legale delle ong contro l'Italia. Le organizzazioni Sos Humanity, Mission Lifeline e Sea-Eye hanno avviato un'azione legale al Tribunale civile di Roma "contro la sistematica assegnazione di porti lontani da parte delle autorità italiane".

Giovedì in 69 sono stati tratti in salvo dall'ong Humanity mentre viaggiavano con onde alte oltre due metri su un gommone al largo della costa libica. "Una persona era priva di sensi, soffrivano il mal di mare ed erano esausti e disidratati", spiega l'ong. Alla nave è stato assegnato il porto di Ravenna "a oltre 1.600 chilometri di distanza dall'area del salvataggio - dicono da Sos Humanity -. Questo crea un rischio inutile per i sopravvissuti e tiene le navi lontane dalla regione Sar per molti giorni".

Il capitano ha quindi chiesto al centro di coordinamento dei soccorsi italiano responsabile di riconsiderare la decisione e "di assegnare invece Humanity 1 a un luogo sicuro nelle vicinanze in modo che i 69 sopravvissuti possano sbarcare immediatamente".

Sos Humanity sottolinea che "dal dicembre 2022 l'assegnazione sistematica di porti remoti da parte delle autorità italiane non è in linea con il diritto marittimo internazionale. Ciò stabilisce che dovrebbe essere assegnato un luogo sicuro 'con una deviazione minima dalla rotta della nave' e che i centri di coordinamento dei soccorsi responsabili 'garantiscano che lo sbarco avvenga il più rapidamente possibile'. I porti lontani sono stati appaltati a organizzazioni non governative di ricerca e soccorso". Per le ong la "politica dei porti lontani" delle autorità italiane "mette chiaramente in pericolo il benessere dei sopravvissuti in difficoltà e mira a limitare illegalmente le attività delle organizzazioni civili di soccorso in mare".