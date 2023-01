Migranti, riesplode lo scontro tra ong e governo Meloni: cosa sta succedendo

Migranti, si rialza la tensione. La nave umanitaria di Geo Barents di Medici senza frontiere ha comunicato di aver effettuato tre salvataggi nelle scorse 24 ore "in conformità con il diritto internazionale marittimo". Mentre navigava dal canale di Sicilia verso il porto assegnatole (La Spezia) con 69 persone salvate in un primo intervento, ha intercettato un sos della rete Alarm Phone. Così, durante la ricerca dell'imbarcazione da cui era partito l'allarme, se ne sono trovati davanti un'altra con 61 migranti, tra cui 13 donne e 24 minorenni. Infine, hanno soccorso le 107 persone a bordo del gommone sovraccarico che aveva chiesto aiuto. In tutto, ha 237 persone a bordo, tra cui 87 minori e 27 donne.

Migranti, nuovo scontro all'orizzonte

Si intravede all'orizzonte un nuovo scontro con il governo. Fonti del Viminale fanno sapere che "quando la Geo Barents sarà arrivata al porto assegnato si valuterà se la nave di Medici senza frontiere ha rispettato o meno le prescrizioni del decreto legge che impongono di raggiungere senza ritardo il porto indicato". Non c'è infatti nelle ultime normative govenative un divieto esplicito di compiere più soccorsi, ma le attività della nave non devono impedire di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.

Le navi ong nel 2023 hanno salvato "solo" una minima percentuale dei migranti approdati in Italia: tutti gli altri arrivano con barchini fino a Lampedusa o vengono soccorsi da motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza, che trasferiscono poi uomini, donne e bambini nei porti italiani (quelli vicini, siciliani e calabresi). Basti pensare che a Lampedusa nelle ultime 24 ore sono sbarcati in 300, arrivati dalla Tunisia con ogni mezzo, spesso di piccoli barchini di ferro. Su quella rotta non c'è nessuna nave ong, ma si parte lo stesso.

Da inizio gennaio sono quasi 4mila le persone sbarcate in Italia: 3800 con barchini autonomi o salvati dalle motovedette italiane, meno di 200 salvati dalle navi ong. Ma per una precisa scelta dell'esecutivo, le navi delle organizzazioni non governative vengono indirizzate a porti distanti centinaia di chilometri: è diretta conseguenza del decreto fortemente voluto dal governo Meloni per limitare e regolare i soccorsi delle imbarcazioni umanitarie sulla rotta del Mediterraneo centrale.

La stretta del governo contro le Ong

Il decreto varato recentemente dall'esecutivo delinea un "codice di condotta" per le navi ong: stop al trasbordo dei naufraghi (cioè quando una nave più piccola compie un soccorso e poi trasferisce su una nave più grande i naufraghi per continuare a operare altri soccorsi) e ostacoli, nei fatti, ai soccorsi multipli (a meno che non siano richiesti dalle autorità della zona Sar). Previsto l'obbligo di chiedere il porto di sbarco all’Italia immediatamente dopo aver effettuato il primo salvataggio, possibilità per i migranti di chiedere asilo direttamente a bordo delle navi straniere e non nel Paese di primo approdo. Le ong devono poi chiedere "nell’immediatezza dell’evento l’assegnazione del porto di sbarco" che, si legge nella norma, deve essere "raggiunto senza ritardo per il completamento dell’intervento di soccorso". C'è un sistema sanzionatorio di natura amministrativa, in sostituzione del vigente sistema di natura penale; sono previste multe da 10mila fino a 50mila euro (per il comandante e per l’armatore). Prevista anche la confisca della nave per due mesi. Analoghe sanzioni si prevedono qualora il comandante e l’armatore della nave non forniscano le informazioni richieste dall’autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniformino alle indicazioni impartite da quest'ultima.

Medici senza Frontiere oggi protesta: "Mentre altri porti idonei sono significativamente più vicini alla nostra posizione attuale, l'Italia ci ha assegnato La Spezia come luogo sicuro a seguito delle operazioni di soccorso effettuate dal nostro team. Perché non Pozzallo o Palermo?". La risposta non risiede evidentemente nella logica della navigazione e del soccorso in mare, ma è una scelta politica.

Piantedosi: "Ong pull factor". Ma non è vero

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è tornato ieri a parlare della questione migranti dopo i salvataggi della Geo Barents, nave a cui è stato indicato La Spezia come porto di sbarco. "C''è questa coincidenza astrale: la presenza delle imbarcazioni delle ong, insieme alle condizioni climatiche, fanno ripartire i gommoni dalla Libia, anche quelle più fragili - spiega -. Noi ci lamentiamo di questo, loro si lamentano della lunga percorrenza". Secondo Piantedosi, "il naufragio e il salvataggio sono qualcosa di occasionale e non una ricerca sistematica che induce alle partenze. La presenza delle ong, guarda caso, fa ripartire i gommoni, non le barche strutturate. Questo è il dato fattuale che registriamo". In realtà il pull factor delle navi Ong non è mai stato dimostrato. Non c'è infatti alcuna correlazione tra l'arrivo delle Ong davanti alle coste libiche e maggiori partenze dal paese, dal 2018 al 2022, secondo i dati raccolti da chi studia il fenomeno da anni. Si parte dalle coste libiche e tunisine quando le condizioni del mare lo consentono.

Nei giorni scorsi, invece, non hanno incontrato sulla loro rotta nessuna nave a salvarli in tempo molti di coloro che erano a bordo di un barcone partito dalla Libia e naufragato vicino alla città mediterranea di Garabulli, a circa sessanta chilometri da Tripoli: 8 morti, 58 i dispersi, 84 i sopravvissuti che sono stati portati nei centri di detenzione libici. Solo nel 2022, più di 1.500 persone sono morte o disperse nel Mediterraneo secondo i dati più credibili (numeri certi non ce ne saranno mai, perché di molte imbarcazioni "fantasma" non si saprà nulla). Di queste, più dell'80 per cento sulla rotta del Mediterraneo centrale

Migranti, scintille anche dentro la maggioranza: cosa sta succedendo

Scintille nella maggioranza sul tema dei migranti e del dl Ong del ministro Matteo Piantedosi, atteso in Aula a Montecitorio la prossima settimana. Casus belli gli emendamenti della Lega, una quindicina depositati nelle commissioni Affari costituzionali e Trasporti, che sono stati stoppati perché ritenuti 'inammissibili'. Decisione presa dai due presidenti delle commissioni, l'azzurro Nazario Pagano della I e il meloniano Salvatore Deidda, titolare della VII. Solo problemi tecnici? Uno stop inizialmente motivato con la necessità di fare in tempo per l'approdo in Aula, come spiegava Riccardo De Corato, deputato di Fdi e vicepresidente della prima commissione. "Ci sono 263 emendamenti dell'opposizione, se si aggiungono quelli della Lega ho la sensazione che qualcosa si ingarbugli", ricorda il meloniano. Che poi aggiungeva: "È una questione di metodo, non di merito. Martedì il provvedimento va in Aula e quindi bisogna chiudere. Abbiamo una opposizione scatenata...". Piccata la reazione della Lega, che per bocca di Igor Iezzi fa sapere che il partito farà ricorso contro la decisione degli alleati. Quanto sta avvenendo "è gravissimo, perché le ammissibilità non possono sottostare a ragionamenti politici", dice il fedelissimo di Salvini, capogruppo della Lega in commissione Affari Costituzionali.

Cosa significa davvero tutto questo? Lo scontro finisce nel dibattito politico perché le opposizioni accusano Salvini di aver tentato di reintrodurre i suoi decreti sicurezza. Lo denunciano alcuni esperti, giuristi e associazioni. Alcuni deputati del Carroccio stanno provando a introdurre articolati di legge che puntano a rendere ancora più difficile la concessione dei permessi di soggiorno per i richiedenti asilo, e persino più difficoltosi i ricongiungimenti familiari, perché si prevede un aumento del reddito minimo richiesto del 50 per cento per ogni membro della famiglia. A conti fatti, per esempio, un migrante che vorrebbe far venire in Italia una moglie e due figli dovrebbe dimostrare un reddito annuo di 24.000 euro. Un blitz che "per il momento è fallito perché i presidenti delle due commissioni hanno dichiarato inammissibili quegli emendamenti con una pronuncia che non lascia spazio a contestazioni perché si rifà alle pronunce della Corte Costituzionale e al Regolamento della Camera", dice Riccardo Magi di Più Europa. Filiberto Zaratti, capogruppo di alleanza verde sinistra nella commissione Affari costituzionali della Camera mostra soddisfazione per lo stop "a una forzatura inutile sul piano procedurale oltre che odiosa per il tentativo di ridisegnare in senso restrittivo le norme in materia di immigrazione, in particolare quelle sui ricongiungimenti".