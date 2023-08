Emergenza migranti, Salvini: "Necessario un nuovo decreto sicurezza a settembre"

Dopo gli sbarchi a raffica degli ultimi giorni l’hotspot di Lampedusa è ormai al collasso. La situazione è insostenibile e così il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Matteo Salvini, annuncia un nuovo decreto sicurezza a settembre. "Ritengo che sia necessario un nuovo decreto sicurezza già a settembre, perché l'Italia non può essere punto d'arrivo dei migranti di mezzo mondo".

Migranti, Salvini: "Siamo sempre stati soli"

"Da ministro, per aver bloccato e quasi azzerato gli sbarchi, ho vinto diversi processi. E il 15 settembre sarò a processo a Palermo", ha dichiarato Salvini in un punto stampa a Pinzolo chiedendo per l’ennesima volta aiuto all’Europa sulla questione migranti. "Dopo tante chiacchiere e chiacchiere, l'Europa deve svegliarsi, deve aiutarci, perché i confini italiani sono confini d'Europa. Lampedusa, Ventimiglia o Trieste non sono confini italiani: sono confini europei. Siccome l'Italia ogni anno manda miliardi di euro a Bruxelles, la difesa dei confini italiani deve essere una priorità europea. E ad oggi purtroppo non lo è stata, siamo sempre stati soli".

Riguardo al richiamo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai principi costituzionali dell'accoglienza, Salvini ha risposto: "Sono un ministro, ho giurato sulla Costituzione, per me quello che dice la Costituzione è legge".

Quasi 4mila nell'hotspot di Lampedusa. Sindaco: "Governo non perda più tempo"

Mentre Salvini annuncia nuove misure a settembre il sindaco di Lampedusa chiede risposte urgenti al governo, tuonando: "Non può più perdere tempo". Dopo i 1.100 migranti arrivati da mezzanotte sull'isola, l’hotspot "scoppia": ospita 3.372 migranti, fra cui 249 minori non accompagnati.

"A fronte dei numeri che stiamo avendo in queste ore, il governo deve fare una seria riflessione su quanto sta succedendo. Non ho capito quale sia la strategia del ministero dell'Interno non per fermare, quanto per fronteggiare gli sbarchi di migranti. E qual è la strategia del ministero per aiutare quest'isola – ha dichiarato Filippo Mannino -. A gennaio ci era stata garantita e promessa una nave che avrebbe dovuto fare la spola con la terraferma. A oggi questa nave non è in servizio e io non posso accettare che lo Stato italiano non sia in grado di trovare una nave da destinare a questo scopo, così come non posso accettare che non si trovi un'area dove raccogliere i barchini, molti dei quali lasciati alla deriva dopo i soccorsi, che devastano il territorio e creano problemi ai pescatori".

Migranti, disposti i trasferimenti da Lampedusa

Per tamponare l’emergenza entro oggi, 26 agosto 2023, 1.131 ospiti dell’hotspot verranno trasferiti altrove: 171 ospiti della struttura con il traghetto per Porto Empedocle, altri 170 migranti con una nave militare verso Augusta. Con due voli aerei militari, invece, saranno spostati complessivamente 140 migranti a Comiso. Altri 100 verranno imbarcati sul traghetto di linea della sera, il "Cossyra", che all'alba di domani attraccherà a Porto Empedocle.

Immancabile l’affondo al governo della segretaria del Pd Elly Schlein: "Sull'immigrazione, lo ricordiamo, le destre nazionaliste ne parlano a sproposito e adottano leggi ingiuste e illegali, ma non si ricordano mai di salvare vite".

Intanto a Cutro si ricordano le vittime del naufragio del 26 febbraio scorso, a sei mesi dalla tragedia. Una distesa di candele bianche e rosse, novantaquattro in tutto, sono state poste a poche decine di metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro, proprio dove è avvenuto il naufragio. 59 candele rosse, in rappresentanza degli adulti e 35 candele bianche per ricordare i minori deceduti.

