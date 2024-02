Cosa dicono davvero i numeri sui migranti in Italia

Il rapporto sulle migrazioni 2023, elaborato da Fondazione Ismu Ets (Iniziative e Studi sulla Multietnicità) e presentato oggi, 13 febbraio, fotografa la situazione attuale dell'immigrazione in Italia. Aumentano esponenzialmente gli sbarchi via mare non autorizzati, così come il numero dei morti, ma la quantità di stranieri irregolari presente sul territorio diminuisce.

Il rapporto spiega le ragioni dietro questo dato, apparentemente contraddittorio. "Il calo degli irregolari - si legge - è dovuto principalmente all’avanzamento delle regolarizzazioni attuate nel 2022 a completamento delle procedure di 'emersione 2020'". Per quanto riguarda gli arrivi non autorizzati, per lo più via mare, hanno subito nel corso dell'anno un aumento del 57%.

Cresce la popolazione straniera residente in Italia (+110.000 persone), ma diminuisce la componente irregolare (pari al 7,9% della presenza straniera complessiva) che si attesta sulle 458mila persone, contro le 506mila dell'anno precedente.

I numeri degli sbarchi

Nel 2023, gli sbarchi registrati sulle coste italiane hanno raggiunto numeri paragonabili a quelli del periodo 2014-2017, gli anni della cosiddetta crisi migratoria.

Tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dello scorso anno gli sbarchi ammontano a 157mila, con una crescita del 67,1% rispetto allo stesso periodo del 2022 e del 133,6% rispetto al 2021. Drammatici i dati sui decessi: il numero di quanti muoiono nel tentativo di attraversare il Mediterraneo centrale sono cresciuti da 1.417 a 2.498 persone, ovvero rispettivamente 9 e 13 morti ogni 1.000 tentati attraversamenti. Dal 2014 il bilancio complessivo delle vittime è di oltre 22mila, di cui 485 bambini.

Ad aumentare soprattutto sono i flussi dalla Tunisia (+200% nei primi 10 mesi rispetto al dato complessivo 2022), mentre diminuiscono leggermente quelli dalla Libia (-2.4%). Guardando ai Paesi d’origine delle persone sbarcate nel 2023, è cresciuto il numero di cittadini originari della Guinea (che costituiscono l’11,6% del totale), seguiti da quelli di Tunisia (11%), Costa d’Avorio, (10,2), Bangladesh (7,7%) ed Egitto (7,0%).

In crescita anche gli arrivi dalle frontiere terrestri: nel 2022 al confine con la Slovenia erano stati 13.500 (+44% rispetto al 2021), prevalentemente da Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, India e Nepal. Nel 2023 gli ingressi tra gennaio e novembre sono stati superiori agli 11mila, ancora prevalentemente da Pakistan, Afghanistan e Bangladesh.

Un anno record per le assunzioni di lavoratori immigrati

Un dato importante riguarda il fenomeno dell'immigrazione in rapporto al mercato del lavoro. Secondo il rapporto dell'Ismu, il 2023 ha segnato il record storico delle assunzioni di personale immigrato programmate dalle imprese italiane pari a pià di un milione di persone (fonte Unioncamere – Anpal).

"L’importazione di forza lavoro dall’estero - sottolinea il rapporto - si sta dunque affermando come un’opzione condivisa da molti Paesi europei, a dispetto di un quadro politico dominato dalla preoccupazione di ridurre la pressione migratoria irregolare e gestire i flussi di richiedenti asilo".

Dal punto di vista settoriale, il comparto con la presenza più elevata di lavoratori stranieri sul totale di occupati è quello dei servizi personali e collettivi (31,6%), seguito di diversi punti dall'agricoltura (17,7%), ristorazione e turismo (17,3%), edilizia (15,6%).

Nel 2022, per i lavoratori stranieri (extra Ue) occupati a tempo indeterminato la retribuzione media annua è ammontava a 19.251 euro. Molto al disotto quella percepita dai lavoratori con contratto a tempo determinato: circa 9.500 euro, cioè inferiore dell'8,3% rispetto a quella del totale dei lavoratori (10.365 euro).

Le donne continuano ad essere penalizzate

I numeri mostrano una perdurante penalizzazione delle donne nel mondo lavorativo. Al 2022 i tassi di occupazione femminili delle donne extra Ue risultano molto più bassi rispetto alle italiane (43,7% contro 51,5%).

Guardando alla popolazione proveniente da Paesi dell’Unione, i tassi di occupazione femminili risultano invece pià elevati rispetto a quelli delle italiane. Le più coinvolte dall’inattività sono le donne provenienti da Bangladesh (92,3%), Pakistan (89,8%) ed Egitto (85,1%). Le più colpite dalla disoccupazione le donne egiziane (68,5% nel 2022).