Lo sbarco "selettivo": la nuova dottrina Meloni per i migranti

È tornata la battaglia legale dei porti chiusi: se il blocco navale propagandato in campagna elettorale da Giorgia Meloni è - nei fatti - solo propaganda, con lo sbarco a Catania della nave della Ong tedesca Humanity si apre il capitolo del problema migranti per il governo. Se nei fatti non vi è alcuna emergenza - nonostante numeri pressoché doppi rispetto allo scorso anno - si sta giocando una partita tutta politica sulla pelle di un migliaio di persone che si trovano in questo momento a bordo delle navi umanitarie.

A Catania 35 persone sono rimaste a bordo della Humanity1, mentre al largo delle coste siciliane attendono i controlli annunciati dal Viminale la Rise Above, con a bordo 90 persone, e le norvegesi Ocean Viking, 234 migranti a bordo, e Geo Barents, con 572 persone soccorse.

Per bloccare nuovi sbarchi di navi umanitarie dal governo è arrivato un nuovo decreto. Lo ha firmato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, insieme ai colleghi di Interno Piantedosi e Difesa Crosetto. Prescrive il divieto per la Geo Barents di sostare nelle acque territoriali nazionali oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza nei confronti delle persone che versino in condizioni emergenziali e in precarie condizioni di salute.

Intanto prosegue il braccio di ferro legale a bordo della Humanity1 da cui stamattina sono sbarcate 155 persone dei 179 sopravvissuti che si trovavano a bordo. Dopo l'ispezione delle autorità italiane infatti a 35 migranti giudicati "non fragili" è stato negato lo sbarco sulla base del decreto governativo del 4 novembre scorso che ripercorre la cosiddetta politica dei "porti chiusi" applicata dal primo governo guidato da Giuseppe Conte. Rifacendosi all'articolo 1 comma 2 del decreto legge 130 del 2020 limita la presenza delle navi straniere nelle nostre acque territoriali solo per il tempo necessario per consentire il soccorso per eventuali emergenze di carattere sanitario. La legge cui si appella il governo permette infatti di limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Ma è difficile difendere in tribunale la tesi che l'arrivo di poche decine di persone in condizioni di estrema vulnerabilità metta a rischio l'ordine pubblico.

"L'ordine di lasciare il porto di Catania con a bordo i soccorsi significherebbe un respingimento illegale" denuncia la ong tedesca che chiede aiuti per i migranti fuggiti dalla Libia e recuperati dopo 2 settimane di viaggio in mare. A dar loro sostegno Aboubakar Soumahoro, deputato della Camera di Verdi e Sinistra italiana, salito a bordo della nave: "Lanciamo un appello al presidente della Repubblica in quanto garante della nostra Costituzione: non si può permettere in un contesto democratico che la Carta costituzionale sia utilizzata come un campo da ping pong. Noi non lo consentiremo, mai".

"Chi sbarca in Italia sbarca in Europa e in Europa non si può dire che i confini italiani sono europei, ma poi quando sbarcano naufraghi i confini sono solo italiani. Il governo deve uscire anche dalle sue contraddizioni o sta con Orban o dall'altra parte".

Per il parlamentare "si è deciso di non parlare di bollette, disoccupazione e Mezzogiorno, ma si è deciso di utilizzare l'arma della distrazione di massa utilizzando i corpi degli esseri umani". Il parlamentare denuncia, inoltre, l'assenza di mediatori culturali e di psicologi durante l'ispezione a bordo della nave.