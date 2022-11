Lo scontro sui migranti tra governo Meloni e Ong (spiegato facile)

Qualcuno può sbarcare. Qualcuno no. Le persone adulte "non gravi" sono tutte da riportare in acque internazionali, a meno che altri paesi europei se ne facciano immediatamente carico. È la posizione del governo guidato da Giorgia Meloni: "L'Italia non può essere lasciata sola e non può accogliere tutti", dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. In base alle parole del ministro del'Interno Matteo Piantedosi, Roma si vuole fare carico solo "di ciò che presenta problemi di ordine assistenziale e umanitario senza derogare al fatto che gli obblighi di presa in carico competono allo Stato di bandiera". Una posizione insostenibile, secondo il mondo delle associazioni umanitarie e secondo gran parte dell'opposizione. "Basta con atti illegittimi e contrari al diritto internazionale e all'umanità che da sempre ci contraddistingue. Devono sbarcare. Tutti!", dice il deputato del Pd e segretario del partito in Sicilia, Anthony Barbagallo. Proviamo a fare un po' di chiarezza, dividento fatti e opinioni.

Dalla nave Humanity 1, in porto a Catania, sono stati fatti scendere domenica tutti i migranti che versavano in condizioni emergenziali (nuclei familiari, donne e minori) e in precarie condizioni sanitarie, accertate dall'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera - Usmaf. Sono scesi complessivamente 144 migranti, di cui 102 minori (100 non accompagnati). L'unico nucleo familiare è composto da due minori e uno zio. Tutti i migranti scesi dalla nave, dopo le operazioni di prima assistenza e identificazione sono stati trasferiti nei centri di accoglienza. I 35 migranti rimasti a bordo della nave, tutti bangladesi, hanno ricevuto pasti caldi.

Migranti, le ultime notizie: cosa succede

L'imbarcazione però ora non lascerà il porto di Catania con i 35 sopravvissuti, a differenza di quanto chiesto dall'esecutivo. A confermarlo è la stessa Ong Sos Humanity. "Il nostro capitano Joachim Ebeling è stato contattato dalle autorità affinché lasci il porto. Il capitano ha risposto alla email e ha spiegato che non può farlo e che rimarremo qui assieme ai sopravvissuti finché non saranno sbarcati". Alla dichiarazione della Ong fa eco quella dello stesso Ebeling che chiede di trovare al più presto una soluzione: "Non posso lasciare il porto di Catania, sarebbe contro le leggi andare via con i sopravvissuti, come mi ha spiegato il mio legale". Il decreto interministeriale, di cui parleremo tra poco, sarà impugnato di fronte al Tar del Lazio.

Scendono sul molo 357 persone salvate in mare anche dalla Geo Barents di Medici senza frontiere (che ne aveva salvate 572): gestanti, decine di minori non accompagnati e minori con le rispettive famiglie. Sulla nave i medici dell'Usmaf che hanno effettuato visite ai migranti per individuare eventuali persone fragili da far sbarcare. A bordo ne restano più di 200. Ci sono altre due navi Ong in attesa davanti alla costa della Sicilia Orientale: la Rise Above, con a bordo 90 persone dopo che due sono state soccorse da personale medico e trasferite e a terra a Siracusa; e la Ocean Viking, 234 migranti a bordo. Per le Ong, per tutte, un'operazione di soccorso si può considerare terminata solamente una volta che tutti i sopravvissuti siano stati fatti sbarcare in un luogo sicuro. Lo sbarco selettivo e parziale, come quello proposto e attuato finora dalle autorità italiane, non è da considerarsi legale secondo le convenzioni di diritto marittimo: questa la posizione delle organizzazioni umanitarie, che rimarcano come altrimenti si sia di fronte a un respingimento, vietato dalla Convenzione di Ginevra (che specifica tanto i diritti dei migranti forzati quanto gli obblighi legali degli Stati di proteggerli) e dalla nostra Costituzione.

Invece il governo Meloni ha deciso di mettere in atto operazioni immediate per decidere chi può scendere da una nave dopo essere stato soccorso in mezzo al mare e chi no, in base al protocollo firmato dai ministri dell’Interno (Piantedosi), della Difesa (Crosetto) e delle Infrastrutture (Salvini). Una sorta di selezione all'ingresso. Il decreto interministeriale firmato dai tre ministri vieta poi, nei fatti, alle navi umanitarie, di rimanere nelle acque territoriali italiane per un periodo prolungato. Possono ormeggiare alla banchina del porto indicato per permettere di soccorrere persone fragili, donne e minori, poi devono riprendere il largo.

Cosa possono fare le Ong secondo il diritto internazionale

Ma cosa dice il diritto internazionale sulle emergenze in mare? Non c'è molto da interpretare, a dire il vero. Le persone soccorse devono essere portate a terra in un luogo sicuro senza indugio, tutte, senza distinzioni. I sopravvissuti a bordo delle navi Ong davanti alle coste della Sicilia sono in molti casi fuggiti dalla Libia, dove sono stati esposti a violazioni dei diritti umani. Il diritto internazionale è molto chiaro su questo punto: quando una barca chiede di approdare con dei naufraghi a bordo, è il porto più sicuro e più vicino che deve accoglierla. Nello specifico, un porto italiano, in questo caso.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi contesta per decreto l'ordinaria interpretazione della Convenzione sul Mare che impone di indicare un porto sicuro a chi vuole sbarcare dei naufraghi, ma gli appigli giuridici appaiono per il momento molto deboli. Anche l'insistenza nell'indicare i Paesi di bandiera delle navi umanitarie come quelli responsabili della prima accoglienza è un escamotage semplicemente "inattuabile", secondo l'eurodeputato del Pd ed ex medico di Lampedusa Piero Bartolo.

Dall'altra parte c'è tuttavia la sacrosanta richiesta di una politica europea più incisiva. Il patto di solidarietà sui ricollocamenti volontari, firmato la scorsa estate da 19 Stati dell'Ue e 4 Paesi associati a Schengen (tra i quali la Norvegia), a cui ieri hanno aderito anche Danimarca e Islanda, non decolla. La parola chiave è infatti "volontari". Finora non c'è alcun automatismo, alcun obbligo. Si moltiplicano dunque le voci che chiedono di rivedere gli accordi di Dublino, che impongono la responsabilità dell'asilo al Paese di primo sbarco. Discutere, negoziare sul serio per arrivare a un'accoglienza europea dalla quale nessuno si possa tirare indietro o fare "orecchie da mercante". Al momento è evidente che viene richiesto uno sforzo troppo grande ai Paesi che si trovano in prima linea negli sbarchi, come l'Italia, la Spagna o la Grecia.

Il nuovo Patto sulle migrazioni proposto dalla Commissione europea per sostituire il Regolamento di Dublino è in una fase di stallo totale. Si basa su difesa dei confini, rimpatri, deterrenza, accordi con i Paesi di transito e solidarietà tra Paesi europei che dovrebbe essere "flessibile", il che vuol dire, ancora, nessuna ricollocazione obbligatoria né automatica. Una politica vincolante di collaborazione e di aiuto a livello europeo oggi non esiste e non è nemmeno dietro l'angolo. "L'Italia e questo governo, o anche un governo di sinistra, non possono fare nulla senza l'accordo a livello europeo e la responsabilità europea", ha ammonito ieri Papa Francesco.

Mediterranea: "La selezione dei naufraghi è illegittima"

"Hanno fatto sbarcare dalla Humanity 1 nel porto di Catania le persone minori e quelle ritenute 'vulnerabili' dopo un'arbitraria selezione. Restano a bordo 34 naufraghi superstiti che il governo italiano vorrebbe respingere in mare. È una pretesa illegittima e illegale", scrive su Facebook Mediterranea Saving Humans. "E poi affermano che deve 'Uscire dalle acque territoriali con il carico residuale'? Si sta parlando di merce? No", prosegue l'associazione. "Si sta parlando di esseri umani: persone sfuggite ai campi di concentramento libici finanziati dall'Italia. E chi avrà mai usato queste parole disumanizzanti? Piantedosi, il Ministro dell'Interno della Repubblica italiana", insiste Mediterranea Saving Humans. "Sarà stato forse mal interpretato? Difficile crederlo. La frase è stata pronunciata a seguito della decisione di far sbarcare solo alcuni dei naufraghi (minori e 'vulnerabili') soccorsi dalla Humanity 1: uno sbarco selettivo che ha lasciato 35 persone a bordo della nave di Sos Humanity intimandole di allontanarsi", prosegue l'organizzazione. "Parlano di diritto alla vita, ma quando poi ci si ritrovano davanti", conclude Mediterranea, la chiamano 'carico residuale'. Di residuale è rimasta solo l'umanità di chi ci governa".

La posizione di Fratelli d'Italia

Cosa ne pensa invece il primo partito nel Paese? Qual è la sua posizione? "Il governo Meloni, in particolare con il ministro Piantedosi, ha chiarito che sui migranti l'Italia ha voltato pagina rispetto ai precedenti governi: umanità sì, ma con fermezza. Questo significa che potranno sbarcare soltanto coloro che ne hanno veramente diritto, e che l'accoglienza non sarà garantita a tutti coloro che vengono trasportati dalle navi delle Ong - dichiara il vicepresidente del gruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, sintetizzando così la posizione del suo partito e, senza particolari distinguo, della maggioranza di governo -. I flussi dei migranti vanno gestiti dalla legge italiana non dai trafficanti di esseri umani. È finito il tempo in cui l'Italia era il porto franco dove chiunque può entrare a suo comodo. Nessuno mette in discussione gli obblighi umanitari e di assistenza, ma questo deve avvenire in una cornice di legalità, anche perché va ricordato chiaramente che dietro il fenomeno degli sbarchi si cela un sistema criminale che sfrutta la povertà, l'indigenza e la disperazione e i soldi che incassa vanno a finanziare altra criminalità e terrorismo. Il governo Meloni non consentirà tutto questo", conclude Malan.

"Finalmente dopo anni di sbarchi incontrollati, mari e coste sono sotto controllo, impedendo la morte e la tratta di vite umane. Il governo Meloni non fa marcia indietro sui migranti. Garantiremo cure e aiuto solo a chi ne avrà realmente bisogno, mantenendo massimo impegno umanitario, ma anche massimo rigore. Non saremo più l'approdo irregolare di chi specula sulle vite altrui", dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d'Italia.

Come stanno davvero le cose

Ma i migranti salvati dalle navi umanitarie sono meno del 20 per cento di quelli arrivati in Italia lungo la rotta del Mediterraneo centrale nelle ultime settimane e mesi. Ben oltre l'80 per cento dei migranti arriva direttamente a terra, sulle nostre coste, con barconi, barchini o su navi della Guardia Costiera che li hanno soccorsi. L'idea che le navi Ong al largo siano un "pull factor", spingendo i migranti a partire dal Nordafrica, è stata smentita dalla realtà. I "taxi del mare" non esistono. L'unico vero "factor" rilevante e che influisce sul numero di partenze dalla Libia è il meteo. Lo dimostrano i numeri.

Le navi umanitarie, se si analizza quanto successo nei giorni scorsi, hanno rispettato il diritto marittimo, cioè le convenzioni Sar, Solas, Unclos e Imo, sul salvataggio dei naufraghi. Il governo sostiene che le loro attività non siano in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all'immigrazione illegale, perché le "operazioni di soccorso sono state svolte in modo sistematico in area Sar di Libia e Malta, informate solo a soccorso avvenuto". Nelle ultime operazioni di soccorso le Ong hanno, come sempre, informato le autorità maltesi o libiche (a seconda della posizione, in Sar maltese o in Sar libica) di ogni passaggio del soccorso, chiedendo ufficialmente il coordinamento, che viene però negato. In questi casi viene messo sempre in copia, per conoscenza, anche ITMRCC (cioè la nostra guardia costiera).

Le autorità italiane vengono quindi sempre informate in tempo reale di quanto succede. Segreti non ce ne sono. Le organizzazioni umanitarie reputano, non da oggi, strumentale il tentativo di addossare la responsabilità dei migranti soccorsi allo Stato di bandiera dell'imbarcazione, facendo un esempio molto semplice: quando un'ambulanza arriva in un pronto soccorso, nessuno domanda a chi è alla guida dove il mezzo sia stato immatricolato, ma quali sono le condizioni di chi è a bordo, che viene soccorso e curato.

Lo scontro è tutto politico

Lo scontro è tutto politico. Il governo Meloni ha deciso, così come il primo esecutivo Conte quattro anni fa, che le navi della società civile e delle organizzazioni non governative sulla rotta centrale del Mediterraneo, e solo esse, non devono ormeggiare e non si deve permettere lo sbarco completo di chi è a bordo. Basti pensare che nessun ostacolo è stato opposto a una petroliera che ha effettuato due soccorsi e rapidamente sbarcato i superstiti in Sicilia. Né vengono, ovviamente, frapposti ostacoli alle navi della guardia costiera impegnate nei soccorsi sulla medesima rotta.

I divieti ai naufraghi (i respingimenti) non hanno trovato sponde di alcun tipo fino a ora nelle giurisdizioni italiane e internazionali. Matteo Salvini è a processo per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver impedito nell'agosto 2019, quando era ministro dell'Interno, lo sbarco di 147 migranti soccorsi dalla Open Arms. Il punto focale di tutta la vicenda è che il soccorso in mare e la gestione dell'immigrazione sono temi sì legati, ma differenti e con regole non sovrapponibili. Gli appelli all'Europa, le trattative tra i 27, i comunicati infuocati, gli sbarchi selettivi rischiano di spostare il discorso dal soccorso dei naufraghi alla gestione complessiva di un fenomeno epocale: non sono la stessa cosa.

Siamo di fronte a una situazione che ha anche risvolti surreali. Sulla nave Ong Humanity1, ad esempio, oggi ci sono ancora 35 adulti del Bangladesh, a cui non viene permesso lo sbarco. Ma di naufraghi bangladesi la Guardia Costiera ne ha salvati (e subito sbarcati) svariate centinaia nel recente passato. Il problema è solo quale sia la tipologia di imbarcazione che li ha salvati in mare, che da migranti da accogliere come da prassi li trasforma oggi in "carichi residuali". Al porto di Catania, intanto, la stampa è tenuta lontana dalla banchina.