"Migranti picchiati fino a rompergli le ossa e ragazzine stuprate"

Mutilazioni genitali femminili, stupri, bruciature con mezzi elettrici, ossa fratturate. Sono alcune delle torture subite dai migranti prima di intraprendere viaggi disperati alla volta dell'Italia. A raccontarle sono loro stessi ai medici dell'ambulatorio di "Valutazione delle persone migranti vittime di violenza intenzionale e tortura" che ha sede presso la Medicina legale del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo. Solo nel periodo gennaio – ottobre 2023, lo staff dell'ambulatorio ha lavorato su 39 casi. Dal 2018 a oggi sono stati 300.

Antonina Argo, direttrice della Medicina legale, la collega Stefania Zerbo, e i ricercatori Valeria Tullio e Giuseppe Davide Albano, ascoltano per ore i racconti dei richiedenti asilo che chiedono supporto specialistico necessario nell'ambito della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato. Affiancati da un mediatore culturale, i migranti ripercorrono la loro vita, i motivi della fuga dal loro paese d’origine, i soprusi e le torture subite. Quello che emerge è un quadro di violenza disumana.

Tra le forme più comuni di tortura c'è la "falaka" ovvero la "battitura" delle piante dei piedi, spesso con dei frustini di caucciù. Questo tipo di violenza causa il danneggiamento dei talloni, dei tessuti molli del piede, causando dolore e difficoltà nel camminare, anche a distanza di anni.

La maggior parte dei richiedenti asilo arriva dal Nord Africa, Africa sub -Sahariana, Bangladesh. Molti transitano dalla Libia, dove vengono perpetrati i più efferati atti di tortura.

"Ci raccontano delle loro fughe per motivi economici - sottolinea la dottoressa Tullio -, guerre, persecuzioni etniche per orientamento sessuale, e anche dai campi coranici. Nelle carceri libiche vengono picchiati talmente tanto che gli stessi carcerieri li buttano fuori ritenendoli in fin di vita, ma alcuni di loro hanno la fortuna di essersi soccorsi e curati. C'è molta solidarietà tra connazionali".

Il dramma delle migranti minorenni stuprate

L'ambulatorio è attivo dal 2018 grazie a un protocollo tra il dipartimento "Promise" (Promozione della salute, materno-infantile), di Medicina interna e specialistica di eccellenza dell'università di Palermo e Medici senza frontiere, a cui si aggiunta nell’ottobre di quest'anno l'azienda ospedaliera universitaria. Dall'apertura i casi trattati sono stati 300. Un quinto dei casi valutati ha riguardato minori, che hanno richiesto un supporto specifico e la collaborazione del dipartimento materno infantile. Solo dal primo gennaio al 31 ottobre di quest’anno sono stati visitati 39 richiedenti asilo, di cui 6 donne e 33 uomini, con un'età media di 25,6. La maggior parte dei casi sono stati inviati da Medici Senza frontiere, da avvocati, dall'Asp e in un caso dai responsabili di un centro di accoglienza.

"Abbiamo visto mutilazioni genitali – racconta la professoressa Argo -,ragazzine stuprate con gravidanze non desiderate, casi di minori con sessualità incerta fuggiti perché ripudiati dalle famiglie".

Sono stati accolti per la valutazione multidisciplinare anche minori non accompagnati e donne pervenuti dai corridoi umanitari governativi, per una immediata certificazione non appena giunti sul territorio nazionale. "In questi casi – continua Argo - il dato ha valore peculiare, in quanto consente nell'immediatezza dell'ultimo, più recente atto di violenza da tortura, di certificarne la sussistenza e gli esiti, con maggiore garanzia di attendibilità".

Il rigore scientifico dei medici legali è messo a dura prova dall'aspetto emotivo. "Quanto coraggio e quanta disperazione vediamo – racconta la professoressa Argo – e cosa rimane dentro di noi che vediamo le testimonianze fisiche delle atrocità vissute e percepiamo tanto dolore. Da tecnici – spiega Argo - dobbiamo dare al loro racconto una validazione scientifica. Il metodo che applichiamo è quello previsto dalla versione 2022 del Protocollo di Istanbul".

Accanto alle cicatrici visibili vi sono quelle dell'animo, con conseguenze ancora più distruttive. La sofferenza psicologica, in alcuni casi si trasforma, infatti, in vere e proprie patologie psichiatriche, con disturbi post traumatici da stress, depressione, disturbi d’ansia.

Gli incontri con i medici legali sono vissuti dai richiedenti asilo con grande aspettativa anche rispetto alla presa in carico dal punto di vista clinico. "Oltre all’assistenza medico legale – spiega Albano – viene realizzato un modello di presa in carico di primo livello e specialistico, e garantito un percorso assistenziale multidisciplinare che verifica anche le condizioni di vulnerabilità rispetto alle patologie croniche".

Solo nelle scorse settimane Refugees in Libya, la rete che tenta di supportare i rifugiati, ha lanciato l'allarme per due donne e quattro ragazzi prigionieri a Bani Walid, uno dei lager finito anche nei report Onu per le terribili torture che lì vengono inferte. I carcerieri hanno filmato le sevizie per costringere famiglie e amici rimasti fuori a pagare e i filmati sono stati rilanciati da Refugees in Libya chiedendo alle autorità nazionali e internazionali di intervenire.

Boom di arrivi di migranti nel 2023

Nel 2023, dal 1° gennaio a oggi 27 novembre, sono sbarcati in Italia 151.384 migranti. Erano stati 94.343 nel 2022.



Rispetto al totale, i minori stranieri non accompagnati sono 17.088, in aumento rispetto ai 14.044 del 2022.

