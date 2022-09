"Insegniamo ai vostri figli ma non siamo italiani": lo sfogo della supplente diventa virale

Un appello accorato a Giorgia Meloni sul tema della cittadinanza: il video di Mihaela Marian su TikTok sta circolando parecchio, scatenando le reazioni degli utenti sui social. La ragazza, 26enne e di origine moldava, è cresciuta e ha studiato in Italia fino a conseguire l'abilitazione alla docenza nelle scuole. Tuttavia, la sua è una professione che può svolgere solo a metà. Lo Stato infatti non la considera ancora cittadina italiana, con tutti i problemi che ne conseguono per lei e per i figli che potrebbe avere in futuro. Oltre alle attese e ai soldi spesi.

La storia di Mihaela Marian e l'appello a Meloni

"Ciao, vi racconto la mia storia". Inizia così il video di Mihaela Marian su TikTok, che poi prosegue con il suo sfogo raccontando la sua vicenda personale, caratterizzata di lungaggini burocratiche per ottenere la cittadinanza italiana. "Io vengo in Italia a 10 anni e studio per 15 anni: elementari, medie, superiori e laurea in Lettere. Mi viene certificato un livello di italiano C2, quindi madrelingua. Io in Moldavia non ho più nessuno, amici, parenti, famigliari. Solo pochi ricordi che vorrei dimenticare".

"Per fare domanda per la cittadinanza in Italia - continua Mihaela Marian - devo versare 250 euro come bollo, poi altri 400 euro, chiedere all'ambasciata la fedina penale e farla tradurre. E poi inoltrare la domanda che verrà presa in considerazione tra 4 anni. Immaginate quanto tempo e quanti soldi. Lo Stato italiano mi chiede di fare un esame B1 per dimostrare la mia capacità linguistica. Io ho già un C2 e dovrò comunque fare un B1, o almeno lo sostiene la Prefettura. Fatte queste premesse, se avrò la cittadinanza avrò 30 anni inoltrati. Nel frattempo non posso partecipare ai concorsi pubblici perché non ho la cittadinanza. Però ho studiato in Italia come insegnante, lo Stato mi dà il titolo, l'idoneità di insegnamento, ma non posso insegnare. O meglio posso fare la supplente, ma non di ruolo. Quando i miei figli nasceranno in Italia non saranno italiani, anche se cresceranno tutta la vita qui, studiando qui. Se io non sono italiana dopo essere cresciuta qui tutta la vita, ma non sono neanche moldava: Giorgia Meloni, cosa sono io?".