Lettera di minacce con proiettile ad Antonella Viola: "Devi dire di non vaccinare i bambini"

''E' inaccettabile il clima di odio e violenza che queste persone che si definiscono No Vax tentano di generare. Nel loro delirio complottista, i No Vax hanno scelto noi scienziati come nemici, bersagli della loro rabbia inutile. Due giorni fa ho ricevuto una lettera di minacce a me e alla mia famiglia, accompagnata da un proiettile, in cui mi si chiede di dichiarare pubblicamente che i bambini non devono essere vaccinati. Ecco a cosa siamo arrivati! E questo anche grazie a quella parte della politica che strizza l'occhio a chi grida 'giù le mani dai bambini' o stupidaggini di questo tipo. Siamo al punto che si rischia di finire sotto scorta per aver parlato di scienza e salute, per aver detto che tra una malattia potenzialmente grave e un vaccino sicuro non c'è discussione che tenga''. Lo scrive l'immunologa Antonella Viola su 'La Stampa' in un articolo in cui giudica positivamente la decisione del Governo di muoversi verso l'obbligo vaccinale.

''L'amarezza è ovviamente tanta: sono due anni che tra laboratorio e divulgazione faccio del mio meglio per accompagnare gli italiani in questa tempesta, per rassicurarli, per dare loro informazioni corrette. E so che questo impegno ha un senso, che raccontare le ragioni scientifiche alla base delle decisioni politiche è importante, che la persuasione è sempre lo strumento migliore perché basato su fiducia e libertà. Ma di fronte a gente che è così stupida, cattiva, violenta, meschina da arrivare alle minacce non c'è nulla da fare se non imporre la strada della razionalità. Mi auguro quindi davvero che questo passo del governo sia accolto da tutto il mondo politico senza discussioni e che i cittadini italiani continuino a sostenere le decisioni basate sulla scienza, sul buon senso, sulla solidarietà e sulla convivenza civile. Per quanto mi riguarda, continuerò a fare la mia parte al meglio delle mie possibilità: fare e parlare di scienza, con serietà e responsabilità''.

La solidarietà di Zaia, Letta e Della Vedova

"Esprimo ad Antonella Viola tutta la mia solidarietà, umana e istituzionale. Mai avrei pensato che in un Paese civile si potesse arrivare a minacciare una scienziata che, come molti altri, sta combattendo in prima persona per curare e salvare vite dall'attacco del Covid''. Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esprime la sua vicinanza all'immunologa padovana, minacciata con l'invio di una lettera, accompagnata da una pallottola. ''Purtroppo - aggiunge Zaia - dobbiamo prendere atto che alcune frange della popolazione si sono lasciate andare in una sorta di conflitto sociale contro chiunque si adoperi per arrivare a sconfiggere il virus. E' triste e preoccupante, ma è così, e la risposta è una sola: continuare nella battaglia, nella ricerca, nella cura, nel lavoro per affermare la fondamentale cultura della salute pubblica come bene primario di ogni cittadino''. ''La professoressa Viola non è sola - conclude il Governatore - perché al suo fianco ci siamo praticamente tutti. Tutti quelli che, a cominciare dai semplici cittadini, non chiedono altro che di sconfiggere per sempre il Covid e sono grati a chi si impegna in trincea, come Antonella Viola e molti altri, medici, ricercatori, scienziati, amministratori''.

"Tutta la mia vicinanza ad Antonella Viola, raggiunta da minacce ignobili. La vaccinazione, anche dei più giovani e dei bambini, è uno strumento per salvaguardare la salute e la libertà di tutti e per garantire il buon funzionamento dell'economia. Abbiamo bisogno della forza di scienziate e scienziati che non smettano di ricordarcelo". Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova.

"Forza Antonella Viola. Vada avanti. Non si faccia intimidire" ribadisce il segretario del Pd Enrico Letta.