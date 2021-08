La denuncia dei medici: "Minacce dai no vax per avere l'esenzione dal vaccino"

Minacce e pressioni per avere l'esenzione dal vaccino e il green pass. La denuncia arriva dal presidente dell'Ordine dei medici di Palermo, Toti Amato, consigliere del direttivo Fnomceo, e dal presidente dell'Albo medici dell'Omceo, Giovanni Merlino, che hanno già allertato la questura dopo le tante segnalazioni da parte dei colleghi. La Sicilia è tornata da ieri in zona gialla e ci resterà per tutta la settimana prossima e non è possibile al momento escludere un ulteriore declassamento ad arancione. Nel bollettino di ieri la Sicilia era la regione con il maggior incremento di contagi nelle 24 ore, con 1.600 casi Covid accertati su 11.243 tamponi processati e con un nuovo boom di ricoveri.

"I medici sono sotto pressione e ci chiedono aiuto. Anche in Sicilia cominciano a essere bersagliati dai pazienti negazionisti che pretendono esami gratuiti prima di essere vaccinati contro il Covid o il certificato di esenzione per avere il green pass. Al rifiuto sono minacciati di denuncia alla più piccola reazione avversa dopo la somministrazione", dicono Amato e Merlino.

"Le richieste di esenzione sono continue e non si riesce più a gestire la pretesa di ulteriori accertamenti gratuiti e non necessari per trovare qualche elemento che permetta di sottrarsi al vaccino e ottenere allo stesso tempo il green pass. Purtroppo ai no vax non basta spiegare che non serve a nulla intimidire il singolo medico - sottolineano - perché nessun professionista può prescrivere esami gratuiti se non sono garantiti dal Servizio sanitario pubblico".

L'Ordine dei medici ricorda ai cittadini che i motivi dell'esonero dal vaccino sono tassativamente elencati in una circolare del ministero della Salute. L'esenzione dalla somministrazione è prevista solo "in presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, o per ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti del vaccino oppure, relativamente ad AstraZeneca e Johnson&Johnson, se il soggetto ha in precedenza manifestato sindrome trombotica o episodi di perdita capillare".