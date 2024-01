Un'arma "da borsetta" da 400 euro: come è fatta la mini pistola del deputato Emanuele Pozzolo

La pistola detenuta da Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d'Italia, è una "North american arms LR22". È il modello dal quale è partito il colpo che ha ferito un uomo di 31 anni, genero di un agente della scorta del sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro (che era tra i partecipanti alla festa), la sera di Capodanno a Rosazza, in provincia di Biella. Pozzolo ha ribadito di detenere legalmente la pistola, avendo un regolare porto d'armi. Il deputato - scrive l'Ansa - ha fatto ricorso all'immunità parlamentare rifiutando di sottoporsi al test dello stub, vestiti compresi, per verificare se addosso avesse tracce di polvere da sparo.

Pozzolo ha dichiarato di non aver sparato, ed è già stato ascoltato dai carabinieri subito dopo il fatto per diverse ore. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze per capire cosa sia avvenuto durante la festa. Appurato che non si è trattato di un gesto volontario, occorre verificare chi ha fatto partire il colpo.

Tornando all'arma, si tratta di una mini pistola del costo che può oscillare tra i 380 e i 450 euro. Sui siti specializzati si legge, infatti, che è una delle armi con il record in termini di miniaturizzazione per un revolver. Viene descritta dai venditori come un modello "con massima occultabilità adatto come seconda arma o arma da borsetta per chi desidera avere una sicurezza in più. Vista l'originalità della realizzazione meccanica, può essere indicato come esemplare in una collezione di armi di piccole dimensioni".

Nella sezione sicurezza del manuale si avverte che i modelli di pistola tascabile Naa-North american arms sono dotati di "dispositivi multipli di sicurezza" per assicurare massima protezione dagli spari accidentali. Proprio a causa delle ridotte dimensioni delle armi, è però necessario "prestare massima cura nel maneggio dell'arma e nel rispetto delle regole base di sicurezza con le armi".