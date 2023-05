Anche il ministero del Made in Italy ha subito un attacco hacker

Il ministero delle Imprese e del made in Italy è finito nel mirino degli hacker. Come riferisce una nota del Mimit non funziona il portale istituzionale e gli applicativi collegati. "Da questa mattina, a seguito di un intenso attacco cibernetico che sta interessando il dicastero e altri domini nazionali, risultano indisponibili il portale istituzionale e gli applicativi a esso collegate", recita il documento. Nel mirino ci sarebbero, comunque, anche altri domini italiani. Da una prima verifica, precisa il dicastero, non risultano compromissioni o furto di dati: i tecnici sono impegnati per mitigare le conseguenze dell'attacco, anche se non risulta possibile prevedere i tempi per la ripresa del normale servizio.

A quanto si apprende, la campagna offensiva ha riguardato altri siti italiani che però hanno 'tenuto'. L'attacco è di tipo Ddos (Distributed denial of service) 'volumetrico': si invia un'enorme quantità di richieste al sito web obiettivo, che non è in grado di gestirle e quindi di funzionare correttamente. Per ora non sono apparse rivendicazioni per l'azione, che però - per le sue modalità - potrebbe essere fatta risalire alla crew russa Noname057(16), già protagonista in passato di attacchi analoghi.

Il Ministero informa inoltre di essere in stretto contatto da stamattina con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, per un constante aggiornamento al fine di ridurre il più possibile i disagi per i cittadini e le imprese.

Gli esperti del Cnaipic della Polizia Postale, a quanto si apprende, sono in contatto con le strutture informatiche del Ministero delle Imprese e del made in Italy e li stanno supportando nel ripristino dei servizi.

Di ieri la notizia di problemi tecnici al sito del Viminale per il rilascio della carta d’identità elettronica: "Impossibile raggiungere il sito", si leggeva provando a digitare l'indirizzo internet. Ma non si è trattato di un attacco hacker.

