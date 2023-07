Il ministro Abodi nella bufera dopo una frase sul calciatore gay Jakub Jankto

Jakub Jankto "è prima di tutto una persona e secondo è un atleta. Non faccio differenze di caratteristiche che riguardano la sfera delle scelte personali. Se devo essere altrettanto sincero non amo, in generale, le ostentazioni, ma le scelte individuali vanno rispettate per come vengono prese e per quelle che sono. Io mi fermo qui". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani, a 24 Mattino su Radio 24 a proposito del ritorno in Italia del calciatore ceco che pochi mesi fa ha fatto coming out pubblicamente diventando il primo calciatore dichiaratamente omosessuale a grandi livelli. Parole, quelle di Abodi, che stanno facendo discutere. E non poco. Perché il ministro ha tenuto a precisare che non ama le ostentazioni? Abodi ha poi precisato: "Ho parlato di rispetto per le scelte e, aggiungo con convinzione e per correttezza, per la natura umana. Rispetto è un valore non equivocabile, da garantire. Poi, posso non condividere alcune espressioni del Pride?".

Il ministro dunque sostiene che il suo era un riferimento al Gay Pride. Ma la precisazione non è bastata a evitare le polemiche. Per Elly Schlein, segretaria del Pd, quello usato dal ministro Andrea Abodi "è uno di classici argomenti omofobi: fate pure quello che volte, basta che non si veda perché non avete pieno diritto di cittadinanza". "Sono affermazioni molto gravi", ha detto Schlein a Metropolis, web talk del grupo Gedi. "Anzi sarebbe opportuno che chi sta nelle istituzioni agevolasse percorsi di coming out, specie in settore come lo sport dove sono rari proprio per il clima che c'è. Le istituzioni dovrebbero stare al fianco, sono la casa di tutti anche della comunità Lgbt+".

"Ripetiamo ancora una volta" scrive il deputato dem Alessandro Zan, "l'orientamento sessuale non è una scelta, come non si sceglie l’etnia o qualsiasi altra condizione personale. Quindi nessuna ostentazione e nessuna scelta. Che fatica con questi…".

E ancora: "Scelte, ostentazioni, eccessi del Pride… cose che un ministro di un altro paese avanzato non si sognerebbe nemmeno di pensare, figurarsi dichiararle alla stampa" dice invece su Twitter Ivan Scalfarotto di Italia Viva. Che poi si chiede: "Ma perché in Italia si deve fare così tanta fatica?".

Sul caso è poi intervenuto anche Luca Maggioni, presidente nazionale di GayLib, associazione per i diritti: "Il coming out - ha spiegato - è un momento di rivelazione e libertà individuale. È l'esaltazione della cultura liberale che dovrebbe essere uno dei capisaldi del pensiero occidentale. Spiace che il ministro dello Sport italiano, Andrea Abodi confonda ancora, nel 2023, la libertà individuale con l’ostentazione e anziché dare il bentornato in serie A a un calciatore coraggioso con le sua parole lo umilia. Ci auguriamo che Figc, Lega Serie A e Associazione Calciatori prendano le distanze dal ministro, difendendo la libertà e la dignità di Jakub Jankto, neo tesserato del Cagliari".

