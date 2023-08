Il ministro dell'Ambiente interrompe gli attivisti di Ultima Generazione e non li fa parlare

L'atteso incontro tra il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, e una delegazione di tre portavoce della organizzazione ambientalista, Ultima Generazione, si è tradotto in un nulla di fatto.

Un disegno di legge per l'abolizione dei sussidi ambientalmente dannosi, proposto da Ultima Generazione ai parlamentari di maggioranza e opposizione, è stato il tema centrale del faccia a faccia tra gli attivisti e il ministro che c'è stato oggi, 8 agosto, al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

Pichetto Fratin di recente si era detto disponibile a incontrare gli ambientalisti, e la disponibilità è stata raccolta. I tre portavoce ricevuti oggi sono Alessandro Berti, Anna Abbate e Rita. "La proposta di legge sull'abolizione dei Sad, i sussidi ambientalmente dannosi - ha spiegato al termine dell'incontro uno dei portavoce, Alessandro Berti - fa risparmiare ai cittadini 5 miliardi di euro, togliendoli dai combustibili fossili e portandoli sul sociale, la mobilità, le comunità energetiche". Secondo Berti, da parte del ministro "c'è stata una apertura a portare avanti il dialogo a ottobre con un esponente della maggioranza, ma non ci ha indicato una persona con cui trattare, e non c'è stata una disponibilità chiara a raccogliere questa proposta".

Sull'incontro odierno con Pichetto Fratin, il portavoce di Ultima Generazione ha detto che "ci siamo sentiti ascoltati, ma abbiamo visto un ministro e un governo che stanno facendo ancora passi troppo piccoli per la situazione nella quale siamo. Non siamo soddisfatti della velocità con cui il governo sta portando avanti misure che sono insufficienti".

Durante l'incontro c'è stato un momento di tensione, emerso quando il ministro ha condannato le azioni degli ambientalisti. "Non sono d'accordo con determinate forme di manifestazione, anche perché vanno a imbrattare il patrimonio culturale del nostro paese. Non lo considero un gesto corretto, ed esordisco con l'invito a non fare così. Anche perché, quanti litri d'acqua ci vogliono poi per pulire tutto?". Il portavoce di Ultima Generazione, tuttavia, non ha avuto modo di replicare ed è stato subito interrotto, come si evince dal video sottostante.

Ultima Generazione è nota per imbrattamenti di edifici e opere d'arte e per blocchi stradali allo scopo di sensibilizzare sulla crisi climatica. A febbraio dell'anno scorso aveva gettato vernice anche sul Ministero di cui Pichetto Fratin è titolare.

Video dell'incontro tra gli attivisti e il ministro Pichetto Fratin (Fonte: Mase)