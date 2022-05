Il ministro Speranza vorrebbe un nuovo vaccino anti covid in autunno

"Auspico che ci possa essere un nuovo vaccino anti covid adattato alle varianti in autunno, e poi valuteremo con la comunità scientifica a quali fasce generazionali offrirlo". Lo ha detto il ministro della salute, Roberto Speranza, a margine dell'evento "La santé a l'avenir" organizzato a Roma all'ambasciata di Francia. Speranza ha invitato chi ha più di 80 anni, chi vive in Rsa e chi tra 60 e 79 anni ha particolari fragilità a procedere con la somministrazione della quarta dose di vaccino. Queste categorie, ha sottolineato, "devono essere protette". Quanto all'aggiornamento del vaccino, "il processo non è ancora chiuso e abbiamo bisogno che il nuovo vaccino venga formalmente acquisito dalle agenzie regolatorie e solo in quel momento, potremo fare valutazioni definitive", ha aggiunto.

Il ministro ha parlato dell'andamento della pandemia da Covid-19 in Italia, dell'importanza della quarta dose per gli over 80, i fragili e gli ospiti della Rsa e dell'arrivo di un nuovo vaccino adattato alle nuove varianti. Commentando gli ultimi numeri dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus in Italia, Speranza ha spiegato che "la curva del covid migliora, però dobbiamo comunque essere preparati". "Tutte le discussioni fatte a livello internazionale ci dicono che la partita non è finita: guarderemo con attenzione particolare quello che avviene nell'altro emisfero. Sono numeri che dobbiamo seguire con grande attenzione perché possono darci indicazione su ciò che può avvenire da noi a partire dall'autunno", ha precisato.

Secondo Roberto Speranza, "l'esperienza di questi anni ci dice che l'estate è sempre stato il momento più facile da gestire, per la maggiore permanenza all'esterno delle persone, ma dobbiamo comunque restare preparati". "Penso che l'altissima protezione vaccinale con oltre il 90% che ha completato il ciclo primario sopra i 12 anni è il punto di forza del Paese che ci fa guardare con fiducia le prossime settimane", ha concluso.