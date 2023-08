È record di minori non accompagnati sbarcati sulle nostre coste

Un flusso inarrestabile. E se il numero di migranti sbarcati sulle nostre coste fa registrare numeri record (i più alti dal 2017), è soprattutto l'arrivo di minori non accompagnati a essere ingente e creare non pochi problemi alla macchina dell'accoglienza e ai comuni.

A ribadirlo è il garante per l'infanzia e l'adolescenza Carla Garlatti: "L'aumento degli sbarchi dei minori stranieri non accompagnati è sotto gli occhi di tutti. A metà agosto il numero dei ragazzi soli arrivati per via mare era lo stesso che in tutto il 2021. La pressione migratoria di questa estate però non deve far perdere d'occhio che si tratta di minorenni che non hanno adulti di riferimento e hanno spesso alle spalle storie e viaggi terribili. È un loro diritto essere accolti: diritto che però non si esaurisce solo nella prima accoglienza, ma che richiede che siano loro assicurati un percorso successivo, servizi adeguati e tutori volontari. Per questa ragione i Comuni vanno posti nella condizione di farlo al meglio".

Perché se la macchina dell'accoglienza appare farraginosa per quanto riguarda l'accoglienza tout-court, lo è ancora di più nel caso dei minori non accompagnati, che necessitano di attenzioni ancora più effettive: "Va pure detto che - ha aggiunto la garante - il governo sta attivando 15 centri Fami (il Fondo asilo migrazione e integrazione) destinati ai minori stranieri non accompagnati. È il sistema Paese che deve rispondere adeguatamente perché, al di là dell'aspetto economico, ci troviamo di fronte a minorenni soli, che al pari dei loro coetanei hanno diritto a essere accompagnati nel loro percorso di integrazione da un adulto di riferimento come prevede la legge Zampa, di andare a scuola, di essere curati, di essere ascoltati. Insisto sull'ascolto anche perché alcuni di loro sono qui per raggiungere i parenti in un altro stato europeo. Un ricongiungimento che deve avvenire in modo sicuro, così da evitare che - conclude - scompaiano e rischino di divenire vittime di tratta o sfruttamento".

Dal primo luglio ad oggi sono complessivamente 40.166 le persone sbarcate con una media di circa 772 arrivi al giorno. Molti di loro sono minori non accompagnati. Solo questo weekend ne sono sbarcati sulle nostre coste quasi 2mila.

E sono molti i sindaci che sollevano da giorni il problema dell'accoglienza, in particolare di quella dei minori non accompagnati. "Sono due anni che il sindaco Sala e io solleviamo il tema dei minori. I numeri complessivi sono gestibili ma serve un meccanismo nazionale di redistribuzione per favorire la qualità dell'accoglienza. È un investimento per la coesione sociale e la sicurezza, oltre che per tutelare i diritti di questi ragazzi in una fase tanto delicata della vita - osserva l'assessore al Welfare milanese Lamberto Bertolè - È davvero miope non investire su una politica nazionale, perché il nostro sistema attuale pubblico-privato sociale oltre una certa soglia non riesce più a garantire qualità".

E la sensazione è che il governo della "tolleranza zero" sugli sbarchi si affidi unicamente sull'emergenza, piuttosto che sulla gestione strutturata del fenomeno. Una dinamica che ha già fatto salire la tensione tra governo e amministrazioni locali.

