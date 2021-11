Allarme MIS-C, cos'è la sindrome post Covid che colpisce i bambini

Sì alla vaccinazione anti Covid nei bambini sotto i 12 anni: il parere ufficiale arriva dalla Società Italiana Pediatria (Sip), che ha redatto un documento sottoscritto anche dall’Associazione Nazionale Ospedali Pediatrici Italiani (Aopi) sottolineando la necessità di procedere con la vaccinazione anche nella fascia 5-11 anni alla luce dell’aumento esponenziale dei contagi e del numero di bambini affetti da MIS-C, la sindrome Infiammatoria multi-sistemica.

Cos'è la MIS-C e le differenze con il Long Covid

La MIS-C è una complicanza da Covid-19 che colpisce i bambini e gli adolescenti e provoca una grave e rara infiammazione che può coinvolgere cuore, reni e polmoni. Rappresenta la più grave complicanza di Sars-CoV-2 per i più piccoli, ed è causata dalla forte risposta immunitaria che si manifesta in soggetti con tutta probabilità predisposti geneticamente. Si manifesta a 2-6 settimane dall’infezione, e spesso porta al ricovero in terapia intensiva: i sintomi più frequenti sono febbre alta, eruzioni cutanee, congiuntivite, forti dolori addominali, disturbi intestinali, alterazioni neurologiche e miocardite.

Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, dall’inizio della pandemia al 9 novembre nella fascia 0-19 anni sono stati confermati 791.453 casi, 8.451 ospedalizzazioni, 249 ricoveri in terapia intensiva e 36 morti. In poco più di due mesi, dal 25 agosto al 9 novembre, nella sola fascia di età 6- 10 anni c’è stato un incremento pari a 24.398 casi. La popolazione 0-12 anni in particolare sta registrando un aumento dell’incidenza più elevato rispetto a tutte le altre classi di età, e risultano in aumento anche i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva. Preoccupa anche la sindrome da Long Covid, quella condizione di debilitazione post virale che può arrivare a superare le 12 settimane di durata. I sintomi più comuni sono mal di testa, affaticamento, mancanza di concentrazione, disturbi del sonno, depressione, nausea, inappetenza, dolori ossei e articolari e manifestazioni cutanee su mani e piedi simili ai geloni. In alcuni casi i bambini affetti da Long Covid devono essere ricoverati.

I pediatri: "Vaccinare under 12 prima possibile"

Scoperta per la prima volta in Inghilterra nel 2020, diversi casi sono stati registrati in altre parti del mondo tra cui l’Italia. Al mese di novembre erano circa 250 i casi di MIS-C censiti dal Grupo di Studio Reumatologia della Sip, che ha lanciato un appello pro vaccinazione tra gli under 12: "La vaccinazione Covid-19 consentirà ai bambini di poter riprendere in sicurezza tutte quelle attività, così importanti per la loro salute e il loro benessere psicologico, sospese durante la pandemia, dalla scuola allo sport, alla vita sociale - ha detto Annamaria Staiano, presidente Sip - Il Covid-19 ha causato molti danni indiretti alla popolazione pediatrica, dall’incremento esponenziale dei disturbi psichiatrici e del comportamento alimentare alla cosiddetta covibesity. I pediatri vogliono partecipare attivamente al processo di immunizzazione e collaborare con le famiglie e le istituzioni per fermare il Covid-19".

"Fortunatamente, nella maggior parte dei casi, il Covid-19 colpisce i bambini in modo più lieve rispetto alla popolazione adulta - ha aggiunto Alberto Zanobini, Presidente di Aopi - Ma i dati che abbiamo a disposizione indicano con chiarezza che l’infezione da coronavirus non è priva di rischi anche per l’età pediatrica. Per questo riteniamo opportuno sfruttare tutte le opportunità che la ricerca scientifica ci mette a disposizione per proteggere al meglio i più piccoli, vaccini compresi".

La Fda, l’ente regolatore americano in tema di farmaci, ha già autorizzato la somministrazione di Pfizer agli under 12 con due dosi ridotte pari a un terzo di quelle per adulti, e un milione di bambini ha già ricevuto la prima iniezione. L’Ema proprio in questi giorni sta finendo di esaminare il dossier e potrebbe pronunciarsi entro poche settimane.