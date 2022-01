Il Comune per cui non valgono le regole anti Covid: "Perché non esiste"

C'è un comune in provincia di Trapani che non è soggetto alle restrizioni anti Covid perché non esiste per l'Azienda Sanitaria. Succede a Misiliscemi, comune nato solo a febbraio del 2021 dalla "scissione" di alcune frazioni trapanese. Non ha dati ufficiali sul contagio, e non emette ordinanze COVID. Nell'ultima ordinanza della Regione Sicilia è l'unico comune della provincia di Trapani che non andrà in zona arancione.

In pratica i 9000 residenti per ragioni burocratiche non ha una zona assegnata. Il commissario Carmelo Burgio ha fatto appello all'azienda sanitaria provinciale di scorporare i dati da quelli di Trapani per far sì che possano essere applicate le normative anti Covid. Attualmente Misiliscemi resta in zona gialla - come il resto della Sicilia - costituendo un enclave dove il "covid non esiste" all'interno di una provincia con un altissima incidenza di contagi tali da rendere necessario l'applicazione di misure restrittive previste come da decreto per le zona in colore arancione.

Le zone arancioni in Sicilia

Il caso di Misiliscemi aggiunge confusione al caos che si è creato in Sicilia dove sono oltre 100 i comuni finiti in zona arancione e i cui sindaci - per ordinanza del Presidente della Regione Nello Musumeci - potranno decidere di chiudere le scuole.

Se Palermo e Catania sono rimasti nella zona gialla assegnata dal governo alla Regione, vi sono invece Agrigento, Trapani e Messina in zona arancione. E qui vigono i dettami del Sindaco di turno. Nella città dello Stretto Cateno de Luca terrà le scuole aperte in presenza, mentre ad Agrigento il sindaco Francesco Miccichè ha sospeso le lezioni in presenza, demandando la possibilità di didattica a distanza ai vari istituti scolastici. A Trapani il sindaco Giacomo Tranchida ha chiuso le scuole fino al 26 gennaio.