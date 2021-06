Pfizer dopo AstraZeneca, Massimo Galli: il mix "sembra più efficace di due dosi dello stesso vaccino"

"Mi sento di essere francamente rassicurante sulla base dei dati che abbiamo, che non sono moltissimi ma sono piuttosto robusti, nel dire che addirittura sembra che la vaccinazione eterologa, in termini di efficacia, nell'indurre anticorpi, sia migliore della classica impostazione, con due dosi dello stesso tipo di vaccino". Lo ha detto a SkyTG24, Massimo Galli, direttore del dipartimento Malattie Infettive dell'ospedale Sacco che dunque promuove la scelta di Aifa di autorizzare il così detto 'mix and match' per gli under 60 che hanno ricevuto AstraZeneca come prima dose. "Se - ha aggiunto - dobbiamo essere onesti nel dire che i dati sono ancora abbastanza limitati, dobbiamo altrettanto dire che però non è un salto nel buio".

Giorni fa Galli aveva suggerito anche l'idea di rimandare la somministrazione della seconda dose per gli under 60. A suo dire per i vaccinati con Vaxzevria sarebbe potuta bastare anche una sole dose, a patto di verificare il livello di risposta anticorpale. Ora l'infettivologo chiarisce meglio il senso delle sue affermazioni. La mia, ha spiegato, "è una mia posizione un po' eretica che viene dal fatto che AstaZeneca inizialmente era stato impostato come vaccino a una sola dose e che ci sono dati piuttosto rassicuranti sull'efficacia della prima dose e sulla durata di questa efficacia. Se oltre a confidare che la prima dose ti sia stata favorevole, hai anche la prova di anticorpi che dimostrano che tu hai risposto, rimandare la dose successiva non implica problemi particolari e ci consente, da questo punto di vista, di avere qualche mese che consenta una migliore definizione della problematica. L'unica questione è capire se e quali ulteriori verifiche e variazioni di strategia dovranno essere prese in considerazione".