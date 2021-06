Mobilità: riparte traffico strade, su autostrade +66% in 5 mesi

Da inizio anno al 2 giugno c'è stata una forte ripresa del traffico sulle strade italiane, con un incremento molto più marcato per i veicoli leggeri che avevano subito maggiori restrizioni nel corso del primo lockdown. E' quanto emerge dai dati dell'Infoblu Mobility Trend, il nuovo focus sui trend della mobilità in Italia promosso da Infoblu, società del gruppo Telepass, che fotografa i movimenti di traffico sulla rete autostradale e stradale italiana.

Nel periodo 19 gennaio - 2 giugno 2021, rispetto al corrispondente periodo del 2020, le percorrenze autostradali di questa tipologia di veicoli sono aumentate complessivamente del 65,7%. I mesi che hanno contribuito con un maggior aumento sono in particolare aprile (+363% rispetto allo stesso mese dell'anno prima) e maggio (+143,6% vs lo stesso periodo 2020). Per i veicoli pesanti, che erano calati di meno, le percorrenze autostradali hanno fatto registrare un incremento di quasi il 20%. Anche in questo caso il mese che mostra il balzo più consistente è aprile.

Considerando invece i dati su fascia oraria su tutta la rete stradale, il risultato più evidente è l'incidenza del coprifuoco sul traffico 2021, che ha causato una diminuzione del traffico leggero rispetto al 2020, nonostante il lockdown fosse molto più rigido. Le differenze fra le varie Regioni - evidenzia il report -, per quanto riguarda i movimenti su tutta la rete stradale, vanno rapportate all'andamento delle restrizioni: le Regioni che hanno subito limitazioni più severe sono generalmente quelle che vedono il maggior incremento di traffico leggero. A fare registrare i maggiori aumenti di traffico autostradale e stradale sono state Piemonte (+ 71,2% leggeri, + 19,7% pesanti), Liguria (+ 67,1% leggeri, + 15,5% pesanti) e Puglia (+ 63,7% leggeri, + 39,1% pesanti). "Nei prossimi mesi allargheremo la nostra visione anche al contesto urbano", annuncia il ceo di Infoblu Davide Cervellin.