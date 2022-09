"Il disastro della Moby Prince fu colpa di una terza nave"

Dopo 31 anni vengono mossi dei passi in avanti nelle indagini sul più grande disastro della marineria civile italiana: quello del Moby Prince. E' il 10 aprile del 1991 quando la nave della Navarma, si scontra con una petroliera della Snam, l'Agip Abruzzo, al largo del porto di Livorno. Nel rogo, successivo alla collisione, perdono la vita 140 persone: tutti i passeggeri e tutti i membri dell'equipaggio del Moby con la sola eccezione del giovane mozzo Alessio Bertrand, al suo primo imbarco. La commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro Moby Prince, presieduta da Andrea Romano, ha reso note oggi le sue conclusioni. Si abbandona del tutto la pista del'esplosione e di parla chiaramente di una terza imbarcazione.

In oltre 30 anni ci sono stati due processi, si sono avvicendate due commissioni. Eppure non ci sono ancora i responsabili. Nel 2017 la seconda Commissione parlamentare di inchiesta ha riconosciuto che le dichiarazioni dei coinvolti erano state “convergenti nel negare evidenze o nel fornire versioni inverosimili dell’accaduto”. Elemento che spiega tanta difficoltà nell'arrivare alla verità. Con la relazione resa nota oggi si compie un passo in avanti, si archiviano definitivamente alcune delle ricostruzioni avanzate negli anni e si traccia la strada per continuare a indagare.

Secondo la commissione, lo scenario più vero della collisione coincide con il cambio di rotta improvviso della Moby Prince, "più marcato di 15 gradi, in 30-50 secondi, provocato da un'improvvisa comparsa di una terza nave, che effettuò una manovra di emergenza che la portò a collidere con Agip Abruzzo che si trovava in una zona in cui non doveva trovarsi e avvolta in una nube di vapore provocata da una probabile anomalia ai sistemi che producevano vapori su Agip. Allo stesso tempo, Agip Abruzzo era stata pochi minuti prima colpita da un blackout".

Le perizie tecniche hanno infatti escluso che prima della collisione Moby Prince abbia avuto "avarie al timone e/o al sistema delle eliche di propulsione, tali da modificarne improvvisamente la rotta". Allo stesso modo si esclude la pista di una bomba esplosa a bordo del traghetto. Ipotesi che "ha contribuito a creare confusione su ciò che è realmente accaduto la notte del 10 aprile 1991".

Quale fosse la terza nave in mare però resta un mistero. La commissione non è in grado di indicare l'identità del terzo natante che avrebbe individuato come causa della collisione con l'Agip Abruzzo, ma indica ''due piste''. La commissione si concentra sulla ''21 Oktoobar II'' evidenziando ''alcune incongruenze relative alla 21 Oktoobar II, nave peschereccio di costruzione italiana, battente bandiera della Somalia, di proprietà della società armatrice Shifco di Mogadiscio. Non è la prima volta che la presenza del 21 Otkoobar II nel porto di Livorno incrocia la vicenda del Moby Prince''. L'altra ipotesi, ricordata da Romano, è quella delle ''bettoline'' ovvero ''navi di piccole dimensioni che effettuano servizio di trasporto merci o liquidi verso navi più grandi in ambito strettamente portuale''.

"La distanza temporale dai fatti, l'assenza di accertamenti esaustivi e diretti svolti nell'immediatezza dei fatti dagli inquirenti e alcuni fraintendimenti - dice Romano - rendono tecnicamente impossibile il preciso accertamento dell'identità del terzo natante. La conclusione anticipata della legislatura ha impedito alla commissione di proseguire con gli accertamenti e in particolare di verificare con esattezza le presenze e i movimenti di tutte le unità navali riscontrabili nella rada di Livorno la notte del 10 aprile. Il solco di indagine su cui la commissione stava operando al momento dell'interruzione dei lavori di indagine riguardava alcune imbarcazioni che erano già state oggetto di attenzione da parte della Procura di Livorno nella cosiddetta 'inchiesta bis' (2006-2010), su cui la Commissione stessa ha ritenuto opportuno acquisire ulteriore documentazione".

"Siamo soddisfatti, oggi si toglie la nebbia e si restringe il campo sui veri responsabili. Da questa terza nave dobbiamo ripartire per arrivare alla fine di questa vicenda. Siamo soddisfatti del lavoro della Commissione, ma c'è un po' di rammarico perché se il governo fosse stato ancora in carica saremmo potuti arrivare alla parola fine. Sono convinto che siamo sulla strada giusta". commenta Nicola Rosetti, presidente dell'Associazione 140 familiari delle vittime Moby Prince.